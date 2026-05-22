La UE y México exhiben un simbólico acercamiento con su primera cumbre en 10 años

Los líderes de la Unión Europea y México se reúnen este viernes en Ciudad de México, por primera vez en diez años, para sellar un acuerdo político y comercial con el que reforzar la alianza transatlántica, en un mundo cada vez más complejo en el que el bloque busca socios afines.

La última vez que la UE y México tuvieron una cumbre fue en junio de 2015, el verano de la crisis migratoria y el tercer rescate a Grecia. Después llegaron el Brexit, la pandemia de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y dos mandatos de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. El mundo es muy distinto, y las relaciones entre México y los Veintisiete también.

La Unión Europea está buscando países con valores compartidos e intereses comunes con los que fortalecer lazos en un mundo en caos. México es uno de ellos. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarán con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, la modernización de un acuerdo comercial y de cooperación que debe traducir ese acercamiento en políticas concretas.

Beneficio mutuo

"México es uno de nuestros socios más afines fuera, digamos, de un grupo tradicional de socios afines", explicó una alta fuente europea. La UE ve en México su capacidad industrial, su potencial para la producción de energías renovables o la importancia de sus reservas de materias primas clave como el cobre o el zinc. México ve en la UE un socio alternativo a Estados Unidos o China.

México y la UE ya tenían un acuerdo comercial, pero desde que lo firmaron en el año 2000, "el mundo ha cambiado drásticamente", reconoció una alta fuente comunitaria. Por eso este viernes en México D. C., los líderes sellarán la modernización del trato. "Vemos un aumento de aranceles, tensiones geopolíticas, vulnerabilidad en las cadenas de suministro…" aseguró la misma fuente, "ambas partes realmente quieren aprovechar al máximo el potencial de nuestra asociación".

Lo económico

En la práctica, el acuerdo comercial permitirá reducir barreras arancelarias y no arancelarias para facilitar el comercio entre México y la UE. De hecho, el acuerdo prevé la eliminación casi total de los gravámenes sobre las exportaciones europeas. Actualmente, el bloque es el tercer mayor socio comercial, por detrás de Estados Unidos y China. Pero la UE es el segundo lugar del mundo al que más exporta México.

"El acuerdo modernizado eliminará la mayoría de las barreras restantes al comercio y la inversión, incluso en sectores como materias primas, agricultura y servicios", explicó una alta fuente comunitaria. La misma afluente aseguró que la cooperación reguladora permitirá garantizar los estándares europeos, ya sea en derechos laborales o en protección medioambiental.

Lo político

Más allá de lo comercial, el acuerdo también sentará las bases de una cooperación reforzada en otros ámbitos como la transición verde y digital, la lucha contra el crimen organizado, la violencia de género o los intercambios en el ámbito de la educación y la investigación. Además, según fuentes comunitarias, "la cumbre también será una oportunidad para debatir los últimos acontecimientos geopolíticos y demostrará el valor de la cooperación abierta y constructiva para abordar estos desafíos".

Bruselas ve a México como un socio clave en la región. También destaca que su política internacional da una muestra de su compromiso con "el multilateralismo efectivo, un orden internacional basado en normas y la Carta de las Naciones Unidas". Por eso, la cumbre busca también reforzar el diálogo político.

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La UE utiliza este tipo de acuerdos para forjar alianzas, pero también como escaparate. El mantra que repite Bruselas desde hace meses es el mismo: en un mundo cada vez más impredecible, "la UE es un socio fiable y digno de confianza que cumple", repetía una alta fuente comunitaria, unos días antes del encuentro. Para México, el bloque es una posible alternativa a un vecino del norte, Estados Unidos, cada vez más problemático.