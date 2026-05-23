Activismo propalestina
Los 18 catalanes de la Global Sumud Flotilla llegan este sábado a Barcelona
Agencias
Los 18 ciudadanos catalanes que formaban parte de la Global Sumud Flotilla tienen previsto este sábado a Barcelona, cinco días después de ser capturados cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, según fuentes de la organización.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró el jueves que los 44 activistas españoles de la flotilla estaban siendo trasladados ya a un aeropuerto para ser deportados vía Turquía.
De los activistas arrestados, 18 residen en Cataluña. Entre ellos, se encuentran Ariadna Masmitjà, más conocida como Masmi, una docente vinculado al sindicato IAC, y la dirigente de Comuns Laura Campos, exalcaldesa de Montcada i Reixac.
El Ejército israelí comenzó este pasado lunes, 18 de mayo, a interceptar barcos de la flotilla rumbo a Gaza con ayuda humanitaria y trasladó luego a los activistas a la prisión de Ketziot, en Israel.
Retorno aplazado
Los activistas españoles retrasaron su retorno España para ser sometidos a pruebas médicas en Turquía. "Se retrasa la llegada de nuestras compañeras y compañeros por necesidad de chequeos médicos y descanso", señaló la Global Sumud Flotilla, tras las denuncias sobre agresiones a los activistas durante su periodo bajo custodia de Israel, incluida la publicación de fotografías que muestran hematomas y marcas por golpes.
Además, la organización denunció que entre sus miembros detenidos se produjeron al menos 15 agresiones sexuales. "Al menos 15 casos de agresiones sexuales, incluidas violaciones. Disparos con balas de goma a quemarropa. Decenas de personas con huesos rotos", aseguraron en un mensaje en redes sociales, en el que ha subrayado que ahora toca elevar la presión contra las autoridades israelíes por el trato que dan a la población palestina.
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