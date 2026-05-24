Asia
El derrumbe de un edificio en construcción deja al menos 30 desaparecidos en Filipinas
Veinticuatro personas fueron rescatadas con éxito de la estructura colapsada
EFE
Al menos treinta personas siguen desaparecidas este domingo en Filipinas tras el colapso de un edificio en construcción en la provincia de Pampanga, a unos ochenta kilómetros al norte de Manila, donde veintiséis ciudadanos ya fueron rescatados mientras continúan las labores de búsqueda, informaron autoridades locales.
La Oficina de Reducción y Gestión de Riesgos de Desastres (DRRMO, en inglés) explicó -en un comunicado- que el incidente se registró a las 3:00 hora local (19:00 GMT del sábado) en una estructura de hormigón de nueve pisos aún sin culminar, situada en la ciudad de Los Ángeles.
El escrito, difundido por el ayuntamiento, explica que veinticuatro personas fueron rescatadas con éxito de la estructura colapsada, a lo que se suman otras dos que se encontraban en una edificación contigua y que también resultaron afectadas por el derrumbe.
Hasta ahora se desconoce el estado de estas personas. Según medios locales, algunas de ellas sufrieron heridas de variada consideración.
Por su parte, el jefe de la Oficina de Información Pública de la ciudad, Jay Pelayo, declaró -a la emisora privada DZBB- que, según los datos preliminares, se estima "que todavía hay entre treinta y cuarenta personas atrapadas en el edificio en construcción".
Las autoridades han desplegado a un centenar de funcionarios en el lugar, entre ellos rescatistas y paramédicos, mientras intentan determinar la causa del desplome.
Según medios filipinos, la mayoría de los rescatados y desaparecidos son trabajadores de la construcción que pernoctan en el sitio, incluso durante los fines de semana.
- Fuerte interés por una de las manzanas de oro de Zaragoza: cuatro promotoras pujan por construir 234 pisos libres junto a la estación Delicias
- Las tres pioneras de un servicio indispensable en la Universidad de Zaragoza: 'Entramos a la vez y nos vamos a la vez. La gente alucina
- La historia devuelve el balón a Ibai Gómez: la oportunidad de resarcir al Real Zaragoza trece años después
- El desembarco chino en los proyectos de Stellantis tensa la búsqueda de viviendas en Zaragoza: 'Hay pocas como las que buscan y ya están aquí
- Uno de los héroes de La Recopa con el Real Zaragoza es el 'padrino deportivo' de esta estrella de la Premier: 'Acaba de ganar la Europa League
- Jump Start abre en Zaragoza: un megaparque de ocio con bolera, camas elásticas y circuito de karting
- Cuatro efectivos más para David Navarro para la final del Real Zaragoza en Las Palmas
- La ampliación de la línea 1 del tranvía de Zaragoza hasta Arcosur y el Royo Villanova sigue en estudio: 'Estamos por la labor