Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EE. UU. baraja un "plan B" para reabrir el estrecho de Ormuz

Trump dice que está negociando últimos detalles de un acuerdo con Irán para reabrir Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que se están negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con Irán que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y que será anunciado próximamente.

El líder estadounidense hizo este anuncio en una publicación en su red de Truth Social tras mantener llamadas con sus aliados del golfo Pérsico y con Israel.