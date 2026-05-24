EEUU e Irán ultiman los detalles de un acuerdo que ponga fin a la guerra y dé paso a negociaciones sobre el programa nuclear

Irán y Estados Unidos están muy cerca, si nada se tuerce, de firmar un acuerdo que sirva para poner definitivamente el punto y final a la guerra en Oriente Medio, empezada el pasado 28 de febrero con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

Este primer acuerdo consiste, según filtraciones a la prensa, de un solo folio, y marca un entendimiento para detener los combates en todos los frentes —incluido el Líbano—, el inicio de un periodo que sirva para reabrir el estrecho de Ormuz y para arrancar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el punto de discordia más importante entre Teherán y Washington.

Ormuz lleva bloqueado desde el inicio de la guerra, tanto por Irán, que no ha dejado que barcos y cargueros internacionales crucen la vía sin pago o permiso, como por EEUU, que desde inicios de mayo ha cerrado el paso a toda embarcación persa que ha buscado transitar el estrecho, por donde antes del conflicto pasaba el 20% del comercio mundial de petróleo y gas.

"El acuerdo ya está negociado en gran parte y está sujeto a la finalización por parte de los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y otros países. [...] Los aspectos y detalles finales del acuerdo están siendo discutidos. Será anunciado pronto. Además de otros aspectos del pacto, el estrecho de Ormuz abrirá", escribió este sábado por la noche en sus redes sociales el presidente de EEUU, Donald Trump.

Varias filtraciones a la prensa estadounidense aseguran que el acuerdo estipula varios plazos, en el que a cambio de la apertura de Ormuz, EEUU empezará a levantar su propio bloqueo y a retornar activos iraníes en el extranjero. Ambos países se instarían, según el texto, a sentarse a negociar el apartado nuclear —y el futuro de los 440 kilos de uranio altamente enriquecido en posesión de Teherán— en un plazo de 30 a 60 días.

"Creo que, a lo mejor, hay la posibilidad de que en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias", ha dicho el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, este domingo.

Vuelta a la casilla de salida

El acuerdo, de confirmarse, significará una clara vuelta a la situación previa a una guerra que a pesar de que ha conseguido eliminar a gran parte de la cúpula militar y política iraní, no ha acercado ningún objetivo político a Washington: EEUU e Irán negocian ahora abrir una vía marítima que estaba abierta en febrero, mientras ambos países conducían unas negociaciones nucleares que ahora están pospuestas.

Irán mantiene su posición de entonces, y rechaza entregar su uranio enriquecido y renunciar a su programa de enriquecimiento. "Irán está preparada para la posibilidad de que las negociaciones nucleares fracasen, a pesar de este acuerdo potencial con EEUU. Nuestras fuerzas armadas están en alerta máxima, considerando la historia criminal del gobierno estadounidense y su aliado, el régimen sionista (Israel)", ha declarado este domingo la agencia de noticias iraní Tasnim.

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Según fuentes anónimas pakistaníes —Pakistán se ha erigido como el principal mediador en este conflicto—, las negociaciones entre Washington y Teherán podrían empezar tan pronto como finales de la semana que viene o a inicios de junio, una vez haya terminado el Eid al Adha, la Fiesta del Sacrificio, celebrada en todo el mundo musulmán.