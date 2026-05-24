Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Dos muertos en Kiev tras un ataque aéreo ruso "masivo"

Al menos dos personas murieron en Kiev tras un bombardeo "masivo" ruso contra la capital en la noche del sábado a este domingo.

"El balance de muertos del ataque enemigo sobre la capital ha subido a dos", informó el alcalde de la capital Vitali Klichkó en su cuenta de Telegram.

Antes, en esa misma cuenta, Klichkó calificó de "noche terrible para Kiev" este ataque, en el que dijo, se registraron 44 heridos.