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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Rubio dice que Trump "no hará un mal acuerdo" y que sólo falta la respuesta de Irán

Varios iraníes participan en una ceremonia conmemorativa en memoria de los fallecidos en la guerra.

Varios iraníes participan en una ceremonia conmemorativa en memoria de los fallecidos en la guerra. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

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