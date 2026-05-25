Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Varios senadores republicanos aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, han mostrado rechazo al borrador del acuerdo de paz que Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar y que incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento de sanciones y la descongelación de fondos iraníes.

Según filtraciones a la prensa, el acuerdo, que se anunciaría este mismo domingo, no contemplaría limitar el programa nuclear de Teherán, sino establecer una prórroga de 60 días del alto el fuego vigente para negociar una salida al contencioso nuclear.