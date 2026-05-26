Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza "ataques de autodefensa" contra Irán en plenas negociaciones de paz

El presidente iraní ordena restablecer el internet global tras casi 3 meses de apagón

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha ordenado restablecer el acceso a internet global en Irán tras casi tres meses de apagón digital, desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Pezeshkian dio instrucciones al Ministerio de Comunicaciones para que devuelva el acceso a internet a la situación previa, según informó la agencia ISNA el lunes por la noche, que afirmó que la orden presidencial podría empezar a aplicarse este martes.