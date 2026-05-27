Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza "ataques de autodefensa" contra Irán en plenas negociaciones de paz

Israel anuncia el desmantelamiento de una supuesta célula terrorista palestina

El Shin Bet, la Inteligencia israelí en el ámbito estatal, y la Policía israelí han asegurado este martes haber desmantelado una supuesta célula terrorista de "residentes de Jerusalén Este operada por un terrorista residente en Francia", en alusión al abogado y activista francopalestino Salá Hamuri, deportado al país galo en diciembre de 2022 y al que las autoridades israelíes vinculan al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una milicia que Israel considera una organización terrorista.

"El Servicio General de Seguridad (Shin Bet) y la Policía de Israel han desmantelado una red terrorista de residentes de Jerusalén Este, operada por un terrorista residente en Francia", reza el comunicado difundido por el cuerpo policial.