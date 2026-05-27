Israel afirma haber abatido en Gaza al nuevo jefe del brazo armado de Hamás, el cuarto desde el inicio de la guerra

Israel ha anunciado este miércoles que abatió en un ataque el día anterior al nuevo jefe del ala armada de Hamás en Gaza, Mohamed Odeh, tras haber eliminado a su predecesor en un bombardeo similar este mes. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que "el comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamás en Gaza fue eliminado ayer y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno". Hamás no se ha manifestado al respecto. Se trata del cuarto militante en el cargo asesinado por el Ejército de Israel desde el inicio de su ofensiva en la Franja.

"El comandante del ala militar número cuatro de la organización terrorista Hamás en Gaza fue abatido ayer y enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno", recoge el comunicado emitido por Defensa. En el bombardeo israelí contra el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza en el que murió Odeh fallecieron siete personas, informó la morgue del Hospital Shifa, que recibió los cadáveres.Los fallecidos son Mohamed Odeh; su mujer, conocida como Umm Amro; sus hijos, Yasser y Yahya; su hija, Yamila; y un hombre y una mujer que no fueron identificados. Odeh se convirtió en el líder de las Brigadas Al Qassam, el brazo militar de Hamás, hace menos de dos semanas. El 15 de mayo, Israel mató en otro bombardeo en la capital gazatí a su predecesor, Izz al Din al Haddad.

Arquitecto del 7-O

El 13 de julio de 2024, otro bombardeo israelí asesinó a la cabeza militar de Hamás y uno de los arquitectos de los ataques del 7 de octubre de 2023, Mohamed Deif, en Mawasi (sur de Gaza). El grupo islamista tardó meses en confirmar su muerte.

Casi un año después, el 13 de mayo de 2025, las fuerzas armadas israelíes mataron en Jan Yunis (sur) a Mohamed Sinwar, el sucesor de Deif y hermano del entonces ya fallecido líder de Hamás en el enclave, Yayha Sinwar. La muerte de Odeh se produce en medio de un incremento de los ataques israelíes contra la Franja de Gaza.

Desde que comenzó el actual alto el fuego el 10 de octubre de 2025, Israel ha bombardeado ocasionalmente el área que queda fuera de su control militar en Gaza (algunas jornadas de bombardeos han rozado el centenar de fallecidos) y abierto fuego prácticamente a diario contra la población en torno a la línea amarilla, la demarcación a la que se retiraron las tropas al comenzar la tregua.

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Fruto de estos ataques, más de 900 palestinos han muerto en Gaza desde el pasado octubre, según el Ministerio de Sanidad gazatí.