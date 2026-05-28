Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán bombardea una base estadounidense en respuesta al ataque de EEUU

EEUU sanciona a la autoridad del estrecho de Ormuz con su inclusión en la lista de OFAC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este miércoles a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, en inglés), al incluirla en la 'Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas' (Lista SDN), por lo que Washington calificó como nuevo intento de sacar provecho económico a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

La medida se sustenta en la Orden Ejecutiva 13224, por considerar que la PGSA asistió, patrocinó o proporcionó apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán o en respaldo de este.