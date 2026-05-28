Ataque múltiple
Heridas tres personas en un ataque con arma blanca en una estación de tren cerca de la ciudad suiza de Zúrich
La policía no se ha pronunciado sobre si el detenido, un hombre suizo de 31, gritó 'Alá es el más grande'
EP
Al menos tres personas han resultado heridas en un ataque con arma blanca perpetrado en una estación de tren situada en la ciudad suiza de Winterthur, en los alrededores de la capital, Zúrich, según ha confirmado la Policía. El asaltante ha sido detenido.
La policía del cantón de Zúrich ha indicado en un comunicado que el incidente ha tenido lugar en torno a las 8.30 horas en la estación de tren de Winterthur y ha detallado que el detenido es un hombre suizo de 31 años. "Los tres heridos son ciudadanos suizos de 28, 43 y 52 años. Todos ellos han sido hospitalizados", ha dicho.
Así, ha resaltado que "el motivo del ataque está bajo investigación", sin más detalles, si bien medios suizos han indicado que el hombre habría gritado 'Allahu Akbar' --Dios es el más grande, en árabe-- durante el ataque. La policía no se ha pronunciado sobre este extremo.
- Muere un bebé tras caer por la ventana de un quinto piso de Las Fuentes
- Amigos de los padres del bebé muerto en Las Fuentes: “No ha sido culpa de nadie”
- Ibercaja habla sobre la crisis del Real Zaragoza: 'No podemos reflotar la situación
- El Cracovia devuelve a Pau Sans al Real Zaragoza
- Incertidumbre entre los empleados del Real Zaragoza ante el devenir de las reuniones de las altas esferas
- Desidia y abandono en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza: la academia de la vergüenza
- Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, da por fin señales de vida: 'Tanto Juan Forcén como yo vamos a incrementar nuestra participación accionarial porque creemos profundamente en este proyecto
- Así queda el Casademont Zaragoza en la clasificación de la ACB tras la derrota ante el Valencia: en descenso y en manos de otros