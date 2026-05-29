Trump anuncia una reunión con su equipo para tomar una "decisión final" sobre Irán

De nuevo, el acuerdo entre Irán y Estados Unidos parece estar al caer. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado este viernes que se reunirá "ahora en la sala de crisis" de la Casa Blanca para tomar una "decisión final" sobre el pacto con Irán que ponga fin al conflicto entre ambas potencias. Antes, sin embargo, ha aprovechado su red social Truth Social para enumerar las exigencias de Washington en este posible acuerdo. "Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica", ha empezado. "El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje, para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones", ha seguido defendido que "todas las minas submarinas (bombas), si las hubiera, serán desactivadas". El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Baqer Ghalibaf, ha afrimado que Teherán "no confía en garantías ni palabras" y que juzgará por los hechos, añadiendo que Irán no actuará a menos que Estados Unidos lo haga primero.

Trump también ha anunciado que "los barcos atrapados en el estrecho debido a nuestro asombroso e inédito bloqueo naval, que ahora se levantará, podrán iniciar el proceso de regreso a casa". "¡Saluden a sus esposas, esposos, padres y familias de mi parte, su presidente favorito!", ha bromeado en su publicación. A su vez, ha defendido que el material enriquecido, que "se encuentra enterrado a gran profundidad bajo montañas prácticamente derrumbadas por el potente ataque de nuestro bombardero B-2 hace 11 meses, será desenterrado por Estados Unidos" y se hará "en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)" para posteriormente destruirlo. El jefe del OIEA, Rafael Grossi, ha declarado al Financial Times que Kazajstán ha dado señales de estar dispuesto a recibir las reservas de uranio enriquecido de Teherán si Estados Unidos llega a un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear.

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"No se intercambiará dinero hasta nuevo aviso", ha dicho en referencia a la congelación de fondos iraníes y al levantamiento de las sanciones. "Se han acordado otros asuntos de mucha menor importancia", ha concluido sin especificarlos. Se prevé, entonces, que en las próximas horas el presidente estadounidense tome su "decisión final" sobre el acuerdo que el domingo parecía ser inminente. Este jueves se filtró la noticia de que los negociadores de ambos países habían alcanzado un memorando de entendimiento, pendiente únicamente de la aprobación final del presidente estadounidense, pero Teherán negó horas después haber cerrado un trato. Este supuesto acuerdo, de acuerdo a filtraciones de los medios, permitía la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada hace tres meses, extendería durante 60 días el alto el fuego vigente para negociar un pacto nuclear, Washington levantaría su bloqueo naval contra puertos iraníes y negociaría el levantamiento de sanciones y la liberación de activos iraníes congelados.

Varios funcionarios iraníes han afirmado a través de la agencia estatal de noticias iraní Fars que la declaración de Trump contiene afirmaciones falsas y omite partes clave del acuerdo. La información sobre el desmantelamiento del material nuclear iraní es "totalmente infundada" y ha afirmado que el pacto incluye "el establecimiento de un alto el fuego completo en el Líbano, de acuerdo con la postura de Hezbolá". El acuerdo tampoco obliga a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz sin cobrar tasas e Irán solo accedió a reabrir el estrecho cuando se levantara el bloqueo estadounidense, mientras que Trump afirmó que debía reabrirse "de inmediato". Durante esta semana, Estados Unidos ha atacado al menos dos veces territorio iraní y Teherán ha respondido en una ocasión, que se ha convertido en el tercer enfrentamiento directo en ambas potencias desde la entrada en vigor del alto el fuego a mediados de abril.

Escollos en el Líbano

Según el ministerio de Exteriores iraní, su ministro Abbas Aragchi ha comunicado a su homólogo omaní, Badr Albusaidi, que alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra dependía de que Washington abandonara sus "exigencias excesivas". Aragchi "indicó que llegar a un acuerdo definitivo dependía de que la parte estadounidense abandonara su actitud basada en exigencias excesivas y posiciones cambiantes y contradictorias", ha compartido el ministerio en un resumen de la conversación telefónica entre ambos ministros. El diálogo se ha centrado en los planes para cobrar tasas al tránsito por Ormuz, algo a lo que Trump se opone y ha amenazado al país del Golfo abiertamente sobre ello.

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Otro de los puntos conflictivos del acuerdo no tiene como protagonistas a las dos grandes potenciales, sino a sus principales aliados. Mientras Trump acercaba posiciones con el régimen iraní en las negociaciones, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha optado por intensificar su ofensiva contra el Líbano. Este mismo viernes se ha vanagloriado de haber cruzado el río Litani, más allá de la zona de amortiguación autoproclamada en territorio libanés adyacente a la frontera. A su vez, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha insistido al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la importancia de un alto el fuego con su país vecino, en una reunión entre delegaciones militares israelíes y libanesas en el Pentágono. Aoun "subrayó la necesidad de hacer todo lo posible por alcanzar un alto el fuego, considerándolo un paso esencial para avanzar a cualquier otra etapa", ha compartido un comunicado de su oficina. Alrededor de un millar de personas han sido asesinadas en ataques aéreos israelíes desde la entrada en vigor de la tregua el mes pasado, y más de un millón siguen desplazadas.