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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán continúan negociando un acuerdo sin saber "cuándo o si se firmará"
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Israel ordena a residentes del sur de Líbano que se marchen a 15 kilómetros al norte del río Litani
El Ejército de Israel ha emitido este sábado nuevas órdenes de evacuación forzada a las poblaciones del sur de Líbano que se encuentran al norte del río Litani, frente de la invasión israelí del país hasta este pasado viernes, cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó una expansión de las operaciones tras días de recrudecimiento de sus ataques. El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adraee, ha ordenado a los residentes de seis localidades que se marchen "al norte del río Zahrani", situado a 15 kilómetros al norte de Litani, tras justificar la expansión de sus operaciones acusando a las milicias de Hezbolá de "romper el alto el fuego". Al menos once personas, entre ellas dos niños, muriero este viernes a causa de dos ataques de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en abril y después de que el primer ministro israelí asegurara el martes que sus fuerzas estaban recrudeciendo sus ataques contra el país vecino. Netanyahu aseguró el martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.
La guerra de Irán deja a EEUU sin munición defensiva y pone bajo presión a Ucrania y Taiwán: "Gastamos misiles de un millón de dólares contra drones de 20.000"
La guerra de Estados Unidos contra Irán ha agravado la escasez mundial de sistemas de defensa antimisiles y ha puesto bajo presión a Washington y a sus aliados, desde Ucrania hasta Taiwán. Según un análisis citado por el medio estadounidense Axios, el ritmo de consumo de interceptores ha superado ampliamente la capacidad de producción de la industria estadounidense, lo que podría generar un déficit prolongado durante varios años. El problema se ha vuelto especialmente crítico tras el uso intensivo de interceptores de sistemas Patriot y THAAD en Oriente Próximo. Irán ha lanzado ataques certeros contra las bases de Estados Unidos en los países aliados del Golfo, de Arabia Saudí a Qatar o Emiratos Árabes Unidos, además de Israel.
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El secretario de Guerra de EEUU: "Trump es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán"
El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, subrayó este sábado que el presidente estadounidense, Donald Trump, "es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán", después de que el dirigente mantuviera en la Casa Blanca una reunión con su equipo de seguridad para tomar una "decisión final" sobre la guerra que concluyó sin acuerdo, según The New York Times. "Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Trump esta mañana, y quiso que reiterara lo paciente que es", dijo Hegseth durante su intervención en el Diálogo Shangri-La de Singapur, el foro de Seguridad anual más importante de Asia.
Concluye la reunión de Trump en la Casa Blanca sin un acuerdo con Irán
La reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este viernes en la Casa Blanca con su equipo de seguridad para tomar una "decisión final" sobre Irán concluyó sin ningún acuerdo, según ha informado el diario The New York Times. La reunión duró cerca de dos horas en la sala de crisis de la Casa Blanca pero el presidente no llegó a ninguna decisión sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra, explicó al periódico un alto cargo de la Administración que habló bajo condición de anonimato. El Gobierno estadounidense cree estar cerca de un trato, pero aún quedan ciertos asuntos por debatir, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes, agrega el New York Times.
La UE condena el ataque iraní con drones a Kuwait
La Unión Europea condenó este viernes los ataques iraníes con misiles y drones contra territorio de Kuwait, lo que consideró una "grave amenaza para la seguridad y estabilidad de la región" y pidió a Irán que cese sus ataques a países del Golfo. "La UE condena enérgicamente el último ataque de Irán contra el Estado de Kuwait, que viola su soberanía de acuerdo con el Derecho Internacional, y reitera su plena solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Kuwait", se lee en un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE.
Kuwait denunció este jueves ataques con misiles y drones contra su territorio, que fueron interceptados por las defensas aéreas kuwaitíes, después de que Irán anunciara un ataque a una base de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa.
Irán confirma el paso de 24 buques a través del estrecho de Ormuz "en coordinación" con las fuerzas iraníes
La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este viernes de que un total de 24 buques han atravesado durante el último día el estrecho de Ormuz "en coordinación" con las fuerzas del país asiático. La Armada de la Guardia Revolucionaria ha indicado en una nota difundida por la agencia semioficial de noticias Fars que el número de buques que recibieron "autorización" para cruzar el paso es "mayor" de los que finalmente lo han hecho, pero ha defendido que "para evitar la congestión del tráfico, cada día debe pasar un número determinado". Asimismo, ha destacado que "gracias a (su) actuación, se ha garantizado la seguridad de los buques en el estrecho de Ormuz a lo largo de la ruta designada por Irán".
Marco Rubio se reúne con el mediador paquistaní antes de que Trump tome una decisión sobre Irán
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este viernes en Washington con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones con Irán, antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tome su decisión sobre el acuerdo con Teherán. "El secretario agradeció al ministro el papel constructivo que Pakistán sigue desempeñando para hacer realidad la visión del presidente Trump de paz en Oriente Próximo y sus esfuerzos de mediación con Irán", explicó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.
Irán pide a EEUU dejar de lado sus demandas "excesivas" para llegar a un acuerdo final: "Depende de eso"
Las autoridades iraníes han asegurado este viernes que el posible acuerdo definitivo que ponga fin a la ofensiva de Estados Unidos e Israel depende de que Washington sea capaz de dejar de lado sus demandas "excesivas", unas palabras que llegan a medida que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que se está preparando para tomar una "decisión final" sobre el acuerdo. "Alcanzar un pacto depende del cese de esa actitud por parte de Estados Unidos", ha afirmado el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, tras mantener una conversación telefónica con su homólogo de Omán, Badr al Busaidi, después de que Trump amenazara el jueves con "destruir" el país si "no se comporta".
Trump mantendrá una reunión con su equipo para tomar una "decisión final" sobre Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantendrá este viernes una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una "decisión final" sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. En una publicación en su red Truth Social, el mandatario republicano insistió en que la República Islámica "debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica" y que el estrecho de Ormuz "debe abrirse de inmediato, sin peaje".
El texto del acuerdo entre Irán y EEUU no está finalizado
El texto del acuerdo entre Irán y Estados Unidos no ha sido finalizado y ha sido modificado en los últimos días, informó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, en medio de las especulaciones acerca de un posible anuncio para poner fin al conflicto.
"El texto aún no se ha ultimado y en caso de que se ultime se anunciará oficialmente", indicó Tasnim citando a una fuente informada de las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.
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