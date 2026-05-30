Mario Saavedra, periodista: "Trump ha lanzado una guerra estúpida en Irán: ni ha derribado el régimen ni ha logrado la entrega del arsenal nuclear"

Mario Saavedra es una de las voces más autorizadas para analizar la geopolítica actual. Ha vivido y trabajado como corresponsal en los dos países alrededor de cuya disputa gira el mundo de hoy, China (2007-2011) y Estados Unidos (2011-2014). Ha sido testigo de acontecimientos que han conmocionado al mundo: desde la crisis nuclear de Fukushima hasta el terremoto de Sichuán, que costó la vida a 90.000 personas, pasando por la Revolución Naranja de Ucrania o las revueltas étnicas en la zona musulmana de Xinjiang.

Saavedra recuerda en qué momento temió verdaderamente por su vida: "cuando más miedo tuve fue en la cobertura del tsunami y la crisis nuclear de Fukushima en Japón; la embajada francesa dijo que había que evacuar porque venían vientos radiactivos donde estábamos". También vivió con temor el terremoto de Sichuán en China, donde murieron 90.000 personas: "estábamos en el valle y nos dijeron que se iba a romper una presa y que si se rompía moríamos todos".

Mario Saavedra no tiene ninguna duda de que vivimos en un mundo más peligroso que hace 30 años: "Los gloriosos 90 fueron un tiempo de paz, ya no había guerra fría y en Occidente se vivíamos muy tranquilos; ahora vivimos mucho más inseguros porque se está imponiendo la ley de la selva". Y cree además que hoy estamos más cerca de una tercera guerra mundial: "estamos en el momento con más guerras y más muertes en esas guerras desde hace décadas; antes había dos superpotencias y una suerte de guerra fría, pero ahora hay muchas potencias medias y muchos focos donde puede explotar una guerra".

Y sorprende al asegurar que los analistas coinciden en que hay que "poner el foco en los próximos años en el estrecho de Taiwán". Y apunta a "la posibilidad de que China invada Taiwán y que Estados Unidos decida -nunca lo ha dejado claro- defender a Taiwán".

El corresponsal diplomático de El Periódico reflexiona también sobre el nuevo orden mundial: "estamos viendo un derribo del mundo como lo conocíamos y de las instituciones que más o menos nos protegían; estamos viendo de forma abierta la ley de la selva, la ley del más fuerte". Caminos hacia un mundo, explica, "donde importan las esferas de influencia: Estados Unidos, en Latinoamérica; China, en la zona asiática, y Rusia, en Europa". Y concluye: "se está imponiendo el relato de que lo único que importa es quién tiene el arma más potente; han dinamitado la diplomacia, que está perdiendo importancia en un mundo muchísimo más inseguro".

Saavedra señala además que el enfrentamiento entre Estados Unidos y China "va a definir una suerte de guerra fría, o choque frío, entre las dos grandes potencias que ya está marcando todas nuestras vidas".

En relación a Donald Trump, el analista de información internacional sostiene que sus planes están saliendo muy mal en todos los sentidos. Y pone de ejemplo la ofensiva contra Irán: "ha lanzado una guerra estúpida que no tiene sentido para defender los intereses de un aliado, Israel, pero no los suyos porque no ha sacado nada de esto; al contrario, ha perdido mucho". "No tiene estrategia de salida ni objetivos claros, no ha conseguido derribar el régimen ni que Irán entregue el arsenal nuclear, y han cerrado el estrecho de Ormuz", apunta.

En la entrevista se pronuncia si España y Europa deben estar preocupadas por que Washington dé aparentemente la espalda a la OTAN y reflexiona sobre el conflicto en Oriente Próximo –"Gaza es el infierno" – y la invasión rusa de Ucrania, entre otros asuntos.

Noticias relacionadas

Mario Saavedra aporta en veinte minutos de conversación claves relevantes para entender el devenir del escenario geopolítico internacional actual.