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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza varios ataques de "autodefensa" contra Irán

Una concentración de apoyo al régimen iraní, el pasado sábado en Teherán.

Una concentración de apoyo al régimen iraní, el pasado sábado en Teherán. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

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