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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El informe final del Gobierno rumano identifica como ruso el avión no tripulado que se estrelló el viernes
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia derriba 72 drones ucranianos sobre siete regiones rusas, Crimea y el mar Negro
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 27 drones ucranianos sobre siete regiones rusas, la anexionada península ucraniana de Crimea y el mar Negro, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Durante la pasada noche (...) los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 72 drones ucranianos de ala fija sobre las regiones de Astracán, Bélgorod, Briansk, Voronezh, Kursk,y la república de Crimea y el mar Negro", indicó el mando militar ruso en su cuenta de Máz, el Telegram ruso.
Ucrania neutraliza 228 de los 265 drones lanzados contra su territorio por Rusia
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron entre la pasada noche y esta madrugada 228 de los 265 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este lunes.
Los drones interceptados fueron neutralizados sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.
Ucrania niega haber atacado con drones la ocupada central nuclear de Zaporiyia
Las Fuerzas Armadas de Ucrania negaron este domingo haber atacado con drones la ocupada central nuclear de la región sureña de Zaporiyia, la mayor de Europa, tras hacer estas acusaciones la víspera la agencia estatal de energía atómica rusa, Rosatom.
Las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania calificaron de "propaganda rusa" la afirmación del director ejecutivo de Rosatom, Alexéi Lijachov, de que se trataba del primer ataque dirigido contra los equipos principales de la central y que este había causado daños en el edificio de turbinas tras una supuesta explosión.
El Gobierno rumano identifica como ruso el dron que se estrelló el viernes
El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha anunciado este domingo que el avión no tripulado que provocó dos heridos al impactar el viernes en la ciudad de Galati es de origen ruso, como ha confirmado de manera "indiscutible" y "sin ambigüedad" el informe técnico que han concluido los investigadores.
El dron es un modelo "un Geran-2, de origen ruso", ha anunciado el presidente en redes sociales. "Esta es la conclusión indiscutible del informe técnico finalizado por los especialistas del Estado rumano", ha añadido.
El temor a un Putin "a la desesperada" desata las ansias defensivas europeas: paraguas nuclear, búnkeres y defensas contra los drones que hackea Rusia
Nada apunta a una distensión en la guerra contra Ucrania desatada por Vladímir Putin. Los bombardeos sobre Kiev o los drones ucranianos presuntamente 'desviados' por sistemas electrónicos rusos hacia los países bálticos acercan peligrosamente la guerra a territorio de la OTAN. De las alarmas teóricas se pasó esta semana a un baño de realidad, con el impacto de un dron ruso sobre un edificio de Rumanía. "Rusia está en un callejón sin salida. Moscú impone el terror con ataques a la población civil ucraniana y amenazas a otros países", afirmaba hace unos días la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, desde el semanario alemán Der Spiegel. La respuesta de la OTAN a un ataque ruso tendría consecuencias "devastadoras", añadía Kallas. Es una frase prácticamente calcada a las pronunciadas por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en la reunión ministerial de la Alianza celebrada el 22 de mayo en Helsingborg (Suecia).
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Rusia denuncia la destrucción de ocho vehículos en ataques ucranianos sobre la central nuclear de Zaporiyia
Las autoridades rusas que controlan la central nuclear ucraniana de Zaporiyia han denunciado este domingo un nuevo ataque ucraniano esta vez contra el centro de desplazamientos del complejo que ha destruido ocho vehículos utilizados por el personal de la central nuclear, la más grande de Europa. "Seis autobuses y dos furgonetas Gazelle han sido destruidos como consecuencia del ataque de hoy. No hay heridos entre el personal", ha informado la central en su cuenta en redes sociales. Las autoridades rusas advierten de que estos ataques "generan riesgos adicionales para el funcionamiento estable de la central nuclear, dificultan su normal funcionamiento y suponen una amenaza a la seguridad de los trabajadores". Pese a este incidente, las autoridades aseguran que la central está funcionando con normalidad. "La seguridad operativa de la central está completamente garantizada y todos los parámetros de proceso están constantemente monitorizados por personal", ha subrayado. La organización recuerda además que este mismo sábado un proyectil ucraniano impactó en el edificio de la turbina de la Unidad 6 del complejo.
Drones ucranianos alcanzan una refinería de petróleo rusa y Moscú ataca Cherníguiv y Sumi
Un ataque de drones ucranianos golpeó anoche una refinería de petróleo en Sarátov, a 700 kilómetros al sureste de Moscú, mientras Ucrania neutralizó 212 drones rusos la pasada madrugada si bien se registraron impactos en once lugares, incluida la región norteña de Cherníguiv, donde falleció una persona, y la provincia nororiental de Sumi, donde Rusia volvió a atacar infraestructura civil en la misma localidad que la víspera. El gobernador de la región rusa de Sarátov, Román Busarguin señaló a traves de Telegram que "según informes preliminares, se han producido daños en infraestructura civil. Todos los servicios pertinentes se encuentran en el lugar. No hay víctimas, al menos por el momento". Otros canales de Telegram difundieron imágenes del incendio en la refinería, en la que se aprecian al menos cuatro columnas de humo en distintos puntos del territorio de la empresa. Por otro lado, la Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte diario de que Rusia lanzó en total 229 drones de ataque tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros de señuelo desde territorio ruso y la ocupada península de Crimea, de los que las defensas antiaéreas lograron derribar 212, pero 14 impactaron en once lugares y fragmentos de drones neutralizados en cinco.
Kiev tilda de infundadas las acusaciones rusas sobre el presunto ataque ucraniano a la central de Zaporiyia
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha rechazado este sábado las acusaciones formuladas por Rusia sobre un supuesto ataque ucraniano contra la central nuclear de Zaporiyia y ha denunciado que se trata de una nueva campaña de desinformación cuyo objetivo es ocultar lo que Kiev considera la verdadera amenaza para la seguridad nuclear en la región: la ocupación rusa de las instalaciones de la planta. La cartera diplomática ucraniana ha afirmado que las denuncias difundidas por representantes de la corporación estatal rusa Rosatom carecen de fundamento y ya han sido desmentidas por las Fuerzas de Defensa de Ucrania. En este sentido, ha sostenido que las acusaciones resultan contradictorias, al considerar que no existe motivo para que Ucrania ataque una central situada en su propio territorio y cuya recuperación reclama bajo su soberanía. Según Kiev, Rusia intenta imponer la narrativa de que Ucrania estaría atacando sus propias infraestructuras nucleares mientras Moscú actúa como garante de su seguridad. "El mero hecho de que sea necesario repetir esta tesis ya indica su insostenibilidad", ha señalado el Ministerio.
Polonia cuestiona las aspiraciones de Ucrania a la UE por "glorificar a bandidos y asesinos"
El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha reprochado este sábado de nuevo a Ucrania la repatriación del histórico líder ultranacionalista y colaboracionista nazi Andri Melnik para su reinhumación con honores en Kiev y ha cuestionado las aspiraciones de Kiev a la UE por "glorificar a bandidos y asesinos".
"Lamentablemente el presidente (ucraniano Volodimir) Zelenski ha demostrado que Ucrania tiene una mentalidad de glorificar a bandidos y asesinos del Ejército Insurgente Ucraniano y no está lista para formar parte de la familia europea", ha afirmado Nawrocki en declaraciones a la prensa.
Rusia culpa a Ucrania de atacar con drones la central nuclear de Zaporiyia
La agencia estatal de energía atómica rusa, Rosatom, culpó este sábado a las autoridades ucranianas de atacar con drones la central nuclear de la región ucraniana de Zaporiyia, ocupada por las fuerzas rusas en 2022.
"El ataque provocó una explosión. Los equipos principales no sufrieron daños, pero se abrió un agujero en la pared de la sala de turbinas", afirmó en un comunicado.
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