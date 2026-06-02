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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump cree que puede haber un acuerdo con Irán la próxima semana pese al freno en las negociaciones

Humo tras un ataque de Israel en el sur de Líbano, este lunes.

Humo tras un ataque de Israel en el sur de Líbano, este lunes. / ATEF SAFADI / EFE

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

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