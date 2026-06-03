Cientos de personas se enfrentan a la policía en el Reino Unido tras la muerte del joven Henry Nowak a manos de un hombre sij

La indignación pública por la muerte del joven Henry Nowak a manos de un hombre sij ha ido en aumento en las últimas horas en el Reino Unido. Cientos de personas se enfrentaron a la policía en la noche de este martes en Southampton, en el sur de Inglaterra, donde Nowak fue arrestado por los agentes el pasado diciembre poco después de haber sido apuñalado por su agresor, Vickrum Digwa, quien le acusó de atacarle con motivaciones racistas. Los agentes restaron credibilidad al relato de Nowak, blanco y de 18 años, que murió poco después como consecuencia de las heridas.

Los manifestantes lanzaron botellas, ladrillos y cubos de basura a los agentes en una concentración convocada por el conocido agitador de extrema derecha Tommy Robinson. La marcha, iniciada frente a la comisaría central de la policía en Southampton, se dirigió hacia los alrededores de la residencia de Digwa, quien fue condenado esta semana a 21 años de cárcel por el asesinato. Los agentes impidieron a la multitud llegar hasta la vivienda, lo que degeneró en enfrentamientos violentos y al menos dos detenidos.

"No hay justificación alguna para instrumentalizar esta tragedia con el fin de incitar a la violencia y al desorden. Los responsables deberán responder ante la justicia con todo el peso de la ley", aseguró la ministra del Interior, Shabana Mahmood, en un mensaje publicado en sus redes sociales. "Doy las gracias a la policía, que esta noche ha demostrado una gran valentía y serenidad ante la vergonzosa violencia de la que han sido objeto".

Vídeo polémico

La tensión ha ido en aumento en las últimas horas tras la publicación de un vídeo grabado por las cámaras de los agentes en la noche de los hechos. En las imágenes se puede ver cómo uno de ellos pone en duda las palabras de Nowak, quien asegura sin apenas fuerzas que ha sido apuñalado mientras yace convaleciente en el suelo. A su lado, el agresor sostiene que ha sido atacado con motivaciones racistas y apunta a que el joven ha sufrido heridas al tratar de saltar una zanja. "¿Te han apuñalado? ¿Dónde? No lo creo, amigo", asegura el agente justo antes de ponerle las esposas.

El vídeo provocó las críticas del líder de Reform UK, el populista Nigel Farage, quien acusó a las autoridades de utilizar una doble vara de medir y de favorecer a las minorías étnicas con sus actuaciones. En unas polémicas declaraciones este martes, Farage invitó a responder a la actuación policial con una "ira fría y despiadada", algo que, según sus rivales, ha fomentado las divisiones y ha alentado las protestas.

Respuesta del Gobierno

Los incidentes violentos de este martes se produjeron a pesar del comunicado de los familiares de la víctima pidiendo que su muerte no se utilice para generar "más división, odio o tensión". Tanto Mahmood como el primer ministro, Keir Starmer, se hicieron eco de estas palabras para tratar de contener las protestas, mientras insistían en la necesidad de ofrecer todos los medios necesarios a la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC, en sus siglas en inglés) para que lleve a cabo su investigación sobre la actuación de los agentes. Las conclusiones finales de la IOPC no se conocerán hasta dentro de tres meses, pero uno de los policías implicados ya ha presentado su dimisión en las últimas horas.

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Al margen de la investigación, el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) ha anunciado que examinará las guías de actuación de la policía para evitar posibles casos de discriminación positiva. "Estamos atentos a las preocupaciones legítimas sobre la forma en que están redactados o formulados algunos de estos compromisos", ha asegurado su presidente, Gavin Stephens. Sobre la mesa está la posible modificación de las directrices publicadas en marzo de 2025, que invitan a los agentes a atender a las comunidades "en función de sus necesidades, circunstancias y experiencias específicas", siendo conscientes de que éstas "están condicionadas por la raza".