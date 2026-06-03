Trump dice que un acuerdo de paz con Irán podría llegar este fin de semana

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este miércoles que Washington y Teherán podrían alcanzar un acuerdo de paz "durante el fin de semana".

"Si sucede -y puede que no suceda, ¿quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana", aseguró el mandatario al ser preguntado por medios durante un acto en el Despacho Oval por la marcha de las negociaciones para dar con un acuerdo que ponga fin al conflicto que iniciaron EEUU e Israel el pasado 28 de febrero.

Al ser preguntado por los misiles balísticos lanzados por Irán contra objetivos en países vecinos, incluido el aeropuerto de Kuwait, y la respuesta estadounidense, que atacó una estación de control terrestre militar en la isla iraní de Qeshm, Trump descartó que fueran acciones que constituyan una ruptura de la tregua bilateral en vigor desde el 8 de abril.

"Hubo algunos incidentes, no fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos de raíz muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo", añadió. "No obstante, algunas personas podrían argumentar que (los iraníes) fueron provocados levemente, dado que nosotros habíamos tomado una medida contundente por un motivo distinto. Así que, en cierto modo, estaban respondiendo en reciprocidad", añadió el magnate neoyorquino en aparente referencia al ataque de buques que trataban de llegar a puertos iraníes.

Trump ya dijo la semana pasada que tomaría una decisión final acerca del borrador iraní para un plan de paz, pero aparentemente envió el texto de vuelta a Teherán con enmiendas relativas principalmente al desmantelamiento del programa nuclear iraní.

En una entrevista publicada este mismo miércoles el mandatario aseguró que Irán ha aceptado no desarrollar armas nucleares, aunque al mismo tiempo reconoció que la República Islámica podría "cambiar de opinión" en cuanto a un acuerdo para poner fin a la guerra.