Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego

Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta, en una entrevista publicada este miércoles, a reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí.

"Me gustaría conocerlo. Me encantaría conocer a todo el mundo. Me gustaría conocerlo y probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas", declaró Trump en el pódcast 'Pod Force One' del New York Post.