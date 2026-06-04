Muere un 'casco azul' serbio y dos españoles resultan heridos leves en un ataque en el sur de Líbano

Un 'casco azul' serbio de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha muerto y otros dos españoles han resultado heridos de levedad a causa de un ataque con proyectiles de mortero contra una posición de las tropas de pacificación cerca de la localidad libanesa de Marjayún, en el sur del país, un incidente que se saldó además con otros dos heridos.

La FINUL ha indicado en un comunicado que el 'casco azul' ha fallecido a primera hora del día en un hospital de la capital, Beirut, a causa de las "heridas críticas" sufridas en el ataque, antes de agregar que los heridos están recibiendo atención médica en la instalación de la misión.

Fuentes del Ministerio de Defensa de España han confirmado a Europa Press que los dos 'cascos azules' heridos son españoles, antes de agregar que se encuentran en estado leve y que su vida no está en peligro.

Así, la FINUL ha trasladado sus "profundas condolencias" a los familiares y amigos del fallecido y ha deseado una "rápida recuperación" de los heridos, al tiempo que ha confirmado la apertura de una investigación "para determinar las circunstancias exactas que llevaron a este trágico incidente".

"La FINUL ha detectado un número cada vez mayor de trayectorias e impactos en el sur de Líbano. La violencia debe cesar", ha alertado la misión, que ha reiterado su llamamiento a las partes para que "cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y garanticen la seguridad del personal y los bienes de la ONU en todo momento, incluso absteniéndose de acciones que puedan poner en peligro a las fuerzas de paz".

"Asimismo, instamos a las autoridades competentes a que investiguen el incidente, lleven a los responsables ante la justicia y garanticen la rendición de cuentas", ha dicho en su comunicado, en el que ha reiterado que "los ataques deliberados contra las fuerzas de paz constituyen graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, y pueden constituir crímenes de guerra".

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Serbia ha identificado al fallecido como el sargento Milovan Jovanovic, desplegado en Líbano como parte de la FINUL. En este sentido, ha manifestado que "ha fallecido esta mañana a causa de las heridas provocadas por el impacto de un proyectil en una base de la ONU donde hay tropas de pacificación, incluido parte del contingente serbio".

La cartera ha remarcado en un comunicado que "el sargento Jovanic recibió atención médica de emergencia dentro de la base tras resultar herido, tras lo que fue trasladado en helicóptero al Centro Médico Universitario de Beirut, donde ha fallecido a las 4.00 horas (hora local)".

España transmite "todo el apoyo" a los militares españoles desplegados

Por su parte, el Ministerio de Defensa de España ha mostrado "todo el apoyo" a los militares españoles desplegados en el seno de la FINUL tras el citado ataque. "Todo nuestro ánimo y solidaridad al contingente serbio", ha manifestado en un breve mensaje publicado a través de redes sociales.

El suceso, sobre el que ni Israel ni el partido-milicia chií Hezbolá se han pronunciado por el momento, tuvo lugar horas antes de que las delegaciones de Líbano e Israel pactaran la implementación un alto el fuego supeditado al cese total de los ataques por parte del grupo libanés y a la evacuación de todos sus miembros del sector al sur del río Litani, tras finalizar este miércoles en Washington una nueva ronda de negociaciones, auspiciada por Estados Unidos, e iniciada en la víspera.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en represalia por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Más de 3.500 muertos en Líbano desde febrero

Desde entonces, los ataques del Ejército israelí en Líbano han dejado más de 3.500 muertos y 10.600 heridos, a pesar de que ambos países acordaron un alto el fuego a mediados de abril --que un mes después extendieron por 45 días-- que no hizo cesar los bombardeos, acompañados por una invasión terrestre por parte de Israel, que llegó a amenazar con una campaña de bombardeos contra la capital, Beirut.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando ataques frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos arguyendo que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo chií sobre estas acciones.