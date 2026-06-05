Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Hizbulá e Israel intercambian ataques tras rechazar el alto el fuego la milicia chií

Hizbulá e Israel intercambian ataques tras rechazar el alto el fuego la milicia chií

Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá intercambiaron ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego negociado durante una nueva ronda de diálogo entre el país hebreo y Líbano esta semana en Washington. La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó este viernes de que aviones de guerra israelíes atacaron las inmediaciones del Hospital Jabal Amel, situado en Tiro (sur de Líbano), con más de cuatro misiles. "Simultáneamente, se registró un bombardeo de artillería contra la ciudad de Deir Amas", también en el distrito de Tiro, añadió la ANN.

Por otro lado, Hizbulá señaló en un comunicado que, de madrugada, atacó con un misil de precisión una concentración de vehículos y soldados israelíes en las inmediaciones del Castillo de Beaufort, "en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a los ataques contra aldeas del sur del Líbano".