Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Hizbulá e Israel intercambian ataques tras rechazar el alto el fuego la milicia chií

Trump dice que Irán no acepta un acuerdo porque es "fuerte y orgulloso"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes en una entrevista con NBC News que Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son "fuertes" y "orgullosos", aunque aseguró que eventualmente "no tienen otra opción" que negociar con Washington.

"Son fuertes, orgullosos, hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo", afirmó Trump a la periodista de NBC News, Kristen Welker, al referirse a las conversaciones entre ambos países.

Según NBC News, el mandatario defendió el ritmo de las negociaciones y rechazó las críticas de quienes le exigen una solución rápida al conflicto, que esta semana entró en su cuarto mes.