Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Naiz Homes ZaragozaReal ZaragozaCasademont ZaragozaDetenidos LigalloFondo inversor TarazonaFiesta del cine
instagramlinkedin

Pulso global

Merz advierte contra una victoria ultra en las regionales de este año

Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, dos estados federados de la antigua Alemania Oriental, celebran en otoño comicios con los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) liderando encuestas

Friedrich Merz, durante una reciente rueda de prensa con su homólogo de Hungría, Peter Magyar.

Friedrich Merz, durante una reciente rueda de prensa con su homólogo de Hungría, Peter Magyar. / Krisztian Bocsi / Bloomberg

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Berlín

El canciller alemán Friedrich Merz, cuya popularidad se ha desplomado tras un año en el poder, ha advertido este sábado de una victoria de la ultraderecha en dos elecciones regionales en septiembre, un potencial 'big bang' para el país, según él. "Hay mucho más en juego que el futuro de un gobierno" en las elecciones de Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, ha dicho el primer ministro en un discurso en el congreso de su partido en este último estado, en Linstow (noreste).

En estos dos estados de la antigua Alemania Oriental, Alternativa para Alemania (AfD) lidera actualmente las encuestas con amplia ventaja.

"La cuestión fundamental aquí es qué rumbo debe tomar Alemania" y si los "partidos moderados" aún son "capaces de resolver los problemas", añadió el líder conservador, cuyo bando lucha por alcanzar un acuerdo con sus aliados socialdemócratas sobre las reformas consideradas urgentes. Alemania, la mayor economía de Europa, experimenta un crecimiento lento y una población envejecida, y ahora ve cómo la AfD supera a los conservadores a nivel nacional.

Tanto es así que los rumores de un posible reemplazo han perjudicado aún más a Merz, el líder más impopular de la Alemania de posguerra. «Si no estamos a la altura, entonces se producirá precisamente ese gran estallido» que tendrá lugar en septiembre «de una forma distinta a la que algunos han imaginado», añadió. Citando al exministro del Partido Verde, Joschka Fischer, denunció un movimiento de extrema derecha que pretende «devolver a Alemania a la era pre-Adenauer» —Adenauer fue el primer canciller de la Alemania postnazi— y que «pone en tela de juicio todo lo que ha hecho grande y próspero a nuestro país».

Funcionarios de AfD

En los últimos días, los medios de comunicación han difundido un vídeo de funcionarios electos de la AfD en Gelsenkirchen (oeste de Alemania), una ciudad obrera de la región del Ruhr, obligando a personas identificadas como romaníes a limpiar la calle. «Los alemanes ya están hartos», declaró la líder del grupo, Enxhi Seli-Zacharias, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. El partido AfD, antiinmigración, prorruso y pro-Trump, ganó sus primeras elecciones regionales en 2024 en Turingia, otra región de la antigua Alemania Oriental.

Noticias relacionadas

Sin embargo, Seli-Zacharias no forma parte del gobierno regional, ya que los demás partidos han mantenido hasta ahora un cordón sanitario para impedir su participación en el poder.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ayuda universal de 200 euros para las familias con hijos que el Gobierno tiene encima de la mesa: 'Es una anomalía en España
  2. Lalo Arantegui mira al ataque: el extremo y el '9', las dos posiciones menos definidas
  3. El Real Zaragoza retrasa los pagos con jugadores, agentes y proveedores
  4. Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, anunciará el lunes las bajas y los primeros fichajes
  5. La aragonesa Cristina Ouviña se va del Valencia Basket tras seis temporadas
  6. Marina Lajusticia, la aragonesa que acabó en 'La Casita' de Bad Bunny: 'Estaba en el sitio adecuado en el momento oportuno
  7. El Real Zaragoza se fija en Jesús de Miguel y Gastón Vallés para reforzar su delantera
  8. Natalia Chueca anuncia el primer sorteo de las viviendas de alquiler asequible de Valdefierro y San José: estos son los requisitos

Merz advierte contra una victoria ultra en las regionales de este año

Merz advierte contra una victoria ultra en las regionales de este año

El Escalerillas acudirá al TAD para defender el ascenso a Juvenil Preferente: "Estamos cabreados, molestos y con impotencia"

El Escalerillas acudirá al TAD para defender el ascenso a Juvenil Preferente: "Estamos cabreados, molestos y con impotencia"

Jorge Azcón, en la recepción del Papa León XIV: "Su palabra nos inspira"

Jorge Azcón, en la recepción del Papa León XIV: "Su palabra nos inspira"

La operación asfalto de este verano en Zaragoza será un 20% más cara por la subida del precio del crudo: estas son las calles que se arreglarán

La operación asfalto de este verano en Zaragoza será un 20% más cara por la subida del precio del crudo: estas son las calles que se arreglarán

Laura García Alonso presentará la película que rodó en Zaragoza, 'Corredora', en los cines Palafox: cómo comprar las entradas

Laura García Alonso presentará la película que rodó en Zaragoza, 'Corredora', en los cines Palafox: cómo comprar las entradas

Ibercaja reconoce a 388 empleados en una edición especial de sus premios internos por el 150 aniversario

Ibercaja reconoce a 388 empleados en una edición especial de sus premios internos por el 150 aniversario
Tracking Pixel Contents