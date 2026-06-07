Bandas
Capturan en México a Orlando Ramírez, "el Misterio", presunto líder de la Mara Salvatrucha
Ramírez intentó darse a la fuga al notar que era perseguido por la policía local, pero finalmente fue capturado
AFP
Autoridades mexicanas detuvieron este sábado a un individuo señalado como presunto líder de la pandilla de origen salvadoreño Mara Salvatrucha (MS-13), informó la fiscalía del sureño estado de Chiapas.
Se trata de Orlando Ramírez, alias "El Misterio", cuya captura tuvo lugar en la ciudad de Tapachula, muy cerca de la frontera con Guatemala, según confiaron a la AFP fuentes de seguridad estatales.
Ramírez intentó darse a la fuga al notar que era perseguido por la policía local, pero finalmente fue capturado, detalló la fiscalía en un comunicado.
El individuo cuenta con órdenes de captura y antecedentes por "homicidio agravado, violación de menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación", según información del Centro Trasnacional Antipandillas de El Salvador, citada en el boletín.
También se le acusa de tenencia ilegal de armas de guerra y tentativa de extorsión, agregó la dependencia.
Ramírez, de nacionalidad salvadoreña, fue puesto a disposición de autoridades migratorias mexicanas que determinarán su situación legal.
Un total de 486 miembros de la MS-13 son juzgados actualmente en El Salvador acusados de miles de asesinatos y otros delitos cometidos entre 2012 y 2022.
En marzo de 2022, el presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró una "guerra" contra las pandillas e impuso un régimen de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos sin orden judicial, por lo que es criticado por organismos de derechos humanos.
- Una gran promotora vasca irrumpe en el mercado inmobiliario de Zaragoza y compra una manzana para construir 234 pisos por 26 millones de euros
- El Real Zaragoza mantiene la confianza en la llegada de Fuoli aunque el Sabadell ascienda a Segunda
- El Atlético de Madrid 'ficha' en Tarazona: el fondo inversor Apollo se hace con la planta de Forvia
- La ayuda universal de 200 euros para las familias con hijos que el Gobierno tiene encima de la mesa: 'Es una anomalía en España
- Tobajas y Vadillo serán los líderes del Aragón y el Real Zaragoza descarta por ahora una cesión
- Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, anunciará el lunes las bajas y los primeros fichajes
- Los dos mejores jugadores de Portugal tienen pasado en el Real Zaragoza: han marcado casi 60 goles esta temporada
- Detenidos 24 miembros del Ligallo Fondo Norte por diversos altercados violentos en partidos del Real Zaragoza