Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Hizbulá e Israel intercambian ataques tras rechazar el alto el fuego la milicia chií

Al menos cuatro muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza durante este domingo

Cuatro palestinos han muerto este domingo en distintas acciones militares israelíes en la Franja de Gaza a pesar de la teórica vigencia de un alto el fuego pactado entre las partes.

Un pescador, Mohamed Musa Abú Yiab, ha muerto en un ataque israelí cuando faenaba en el mar, cerca de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, según fuentes palestinas citadas por el diario 'Filastín'. Fuerzas israelíes han disparado contra embarcaciones de pesca y han detenido a otros dos pescadores.

Otros dos palestinos han muerto tras un bombardeo israelí perpetrado el sábado en el barrio de Al Zeitun del sureste de la Franja de Gaza y sus cuerpos han llegado al Hospital Al Shifa.