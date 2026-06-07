Fenómeno sísmico
Tres terremotos de hasta 5,2 grados sacuden la isla griega de Eubea y causan daños en viviendas
EFE
Tres terremotos consecutivos, el mayor de magnitud 5,2 sacudieron este domingo la isla griega de Eubea, al noreste de Atenas, causando daños en al menos 25 viviendas y en algunas carreteras, aunque sin heridos, informaron las autoridades locales.
Las sacudidas se produjeron alrededor de las 13.00 horas (10.00 GMT) y se sintieron con fuerza tanto en Eubea como en la capital, Atenas, situada a unos 60 kilómetros, así como otras zonas de Grecia central.
Según el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas, se registraron tres terremotos consecutivos, de magnitudes 4,8, 4,3 y 5,2, este último el más fuerte, con epicentro a unos 2 kilómetros al sureste de la localidad de Prokopi, y a escasa profundidad, lo que hizo que se sintiera en un espacio muy amplio.
Daños en viviendas
La televisión pública ERT informó de que al menos 15 viviendas sufrieron desperfectos en Prokopi y unas 10 en Dafnusa, donde algunas construcciones presentaron grandes grietas tras los temblores.
Los terremotos provocaron escenas de pánico y vídeos difundidos por medios griegos muestran cómo clientes abandonaban precipitadamente tiendas y cafeterías mientras caían objetos de estanterías y mostradores.
También se produjeron deslizamientos de tierras y desprendimientos que afectaron a las carreteras de la isla, aunque las autoridades indicaron que no ocasionaron problemas graves para la circulación. Equipos especializados iniciarán el lunes las inspecciones para clasificar los daños en los edificios afectados y evaluar posibles indemnizaciones.
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