Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán lanza varios proyectiles sobre territorio de Israel

Irán registra explosiones en Teherán, Isfahán y Tabriz tras el anuncio de Israel de nuevos ataques aéreos

Varias explosiones han sido registradas en Teherán, capital de Irán, así como en las ciudades de Isfahán y Tabriz, en el centro y noroeste del país, respectivamente, después de que el Ejército israelí anunciara en la madrugada de este lunes ataques contra la República Islámica.

El sonido de las detonaciones en esas urbes que ya han sido objeto de ataques previos desde el inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, ha sido confirmado por la agencia de noticias iraní Fars, sin que por el momento se hayan dado a conocer más detalles.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado esta misma madrugada del lanzamiento de ataques aéreos contra objetivos militares en el oeste y centro del país asiático.