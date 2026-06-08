Xi fortalece los vínculos entre China y Corea del Norte con su primer viaje a Pionyang en 7 años

Ha aterrizado en Pionyang este lunes Xi Jinping, presidente chino, para fortalecer los vínculos con su tradicional aliado en un contexto geopolítico convulso. "No importa cuánto cambien los tiempos o cómo evolucione la situación internacional, la amistad entre China y Corea del Norte será siempre invencible", alecciona Xi en una carta publicada en la portada del diario norcoreano Rodong Simbun. Ha sido una amistad alborotada, a punto de quebrarse en varias ocasiones, pero las probables negociaciones entre Kim Jong-un y Donald Trump, líderes de Corea del Norte y Estados Unidos, aconsejan apretar las filas.

Es la primera salida al extranjero de Xi en ocho meses y su primer viaje a Corea del Norte en siete años. Ha disfrutado del predecible boato. Kim y su esposa, Ri Sol Ju, han recibido a pie de pista a Xi y la suya, Peng Liyuan, sobre una alfombra roja. Las imágenes televisivas muestran una escuadra de motocicletas flanqueando el vehículo oficial en unas calles abarrotadas de norcoreanos con banderas que deseaban al "Camarada Xi" una larga vida. Retratos gigantes de los dos líderes habían sido elevados en la plaza de Kim Il Sung, abuelo y fundador de la saga, donde se han escuchado las 21 salvas reglamentarias y los himnos interpretados por las orquestas militares antes de que pasaran revista a la Guardia de Honor. No se veían Xi y Kim desde que el segundo acudió al desfile militar que conmemoró en Pekín el aniversario del final de la guerra contra el fascismo. Aquella fotografía en el palco de honor de Xi secundado por Kim y Vladímir Putin, presidente ruso, inquietó a Occidente. Se cumple ahora otro aniversario, los 65 años del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre China y Corea del Norte. Fue firmado una década después de que pelearan hombro con hombro en la guerra de Corea y es Pionyang la única unida a Pekín con un acuerdo oficial de Defensa.

Trump y Xi hablaron semanas atrás sobre el asunto coreano en su cumbre de tres días en Pekín. El comunicado estadounidense posterior reveló que ambos compartían "el objetivo de la desnuclearización de la península" mientras el chino sólo mencionó que habían "intercambiado sus visiones" sobre el tema. La desnuclearización es el núcleo. Los desmanes norcoreanos irritan a China, tan comprensiblemente inquieta por ensayos nucleares al otro lado de la frontera como molesta porque justifican la atosigante presencia estadounidense en su patio trasero. China arrastró décadas atrás a Pionyang a las negociaciones internacionales para su desnuclearización y más recientemente apoyó el diálogo de Kim y Trump. Pero recientemente incluyó Corea del Norte el carácter nuclear del país en la Constitución con la cláusula de irrevocabilidad y ha insistido en que no debatirá más sobre el asunto. La semana pasada visitó Kim una nueva planta de enriquecimiento de uranio, felicitó a los ingenieros por haber doblado la capacidad atómica en un lustro y ordenó que siguieran con la progresión exponencial. Pretende Corea del Norte que el mundo reconozca su condición nuclear como paso previo al levantamiento de las sanciones que estrangulan su economía.

Cooperación con Rusia

La predisposición de Trump a reencontrarse con Kim tras aquel proceso fracasado en 2019 sugiere que ha asumido con Corea del Norte lo que le parece inaceptable con Irán. No se ha manifestado abiertamente ni es probable que lo haga China, que prioriza la estabilidad en su vecindario sobre otras cuestiones, aunque la situación apunta a la aceptación tácita de un mal menor. Sostienen los expertos que Xi querría mediar o influir en las negociaciones entre Trump y Kim mientras a este le convienen todas las escenificaciones de cercanía con Moscú y Pekín.

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Disfruta ahora Pionyang de la atención de las dos potencias que durante décadas se han turnado en evitar su colapso. Su cooperación con Rusia ha alcanzado su cota más alta tras la firma de un acuerdo de auxilio militar por el que Corea del Norte ha enviado tropas y municiones a Ucrania a cambio de tecnología nuclear y de misiles. China, que concentra más del 90% de su comercio internacional, es su flotador económico.