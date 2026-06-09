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Guerra en Oriente Medio

EEUU lanza una oleada de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero

Donald Trump había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes

EEUU lanza una oleada de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero.

EEUU lanza una oleada de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero. / Elvira Urquijo A. / EFE

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EFE

Washington

Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

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