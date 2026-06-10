Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU ataca Irán "en legítima defensa" por el "derribo" de un helicóptero en Ormuz

Hamás detiene a agentes de la Policía de Gaza acusados de "sabotaje coordinado con Israel"

El grupo islamista palestino Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, comunicó este martes que sus fuerzas de seguridad han detenido a un grupo de sus agentes que habían formado una red de "saboteadores" y de presuntos colaboracionistas con Israel que trataban de destruirlo.

En un comunicado, el denominado aparato policial de Hamás señaló que fueron detenidos varios de sus agentes que llevaban a cabo actos de sabotaje contra el Gobierno gazatí "bajo las órdenes de colaboracionistas y en coordinación directa con los servicios de inteligencia de la ocupación" israelí.