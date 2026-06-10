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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU ataca Irán "en legítima defensa" por el "derribo" de un helicóptero en Ormuz

El momento de un ataque de Israel en la localidad libanesa de Arnoun, este jueves.

El momento de un ataque de Israel en la localidad libanesa de Arnoun, este jueves. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

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