EEUU e Irán vuelven a enzarzarse en ataques cruzados y dejan la tregua en papel mojado

Por segunda noche consecutiva, EEUU e Irán han intercambiado fuego y bombardeos, en la mayor brecha de un alto el fuego que no solo ha sido constantemente violado, sino que ahora queda en papel mojado.

Estas dos últimas jornadas de ataques —cada vez más virulentas—, empezaron con el derribo de un helicóptero estadounidense el lunes en el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió una respuesta militar a ese ataque, y ahora reclama a Irán el llegar a un acuerdo "de inmediato" o, si no, "EEUU empezará a bombardear puentes y centrales eléctricas", según amenazó Trump durante la noche del miércoles en una entrevista con la televisión conservadora FoxNews.

"Esta noche los golpearemos fuerte, y esperamos que después tomen la decisión correcta. Si debemos negociar con bombas, negociaremos con bombas", ha declarado el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, este jueves por la madrugada, antes de los ataques de Washington contra Irán.

La aviación estadounidense ha tenido como objetivo sistemas de comunicaciones, de vigilancia y defensas antiaéreas por todo el país persa, incluidas regiones cercanas a la capital, Teherán. Estos ataques han terminado a las cuatro de la madrugada, hora local, tras lo cual Irán ha lanzado sus propios ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin.

Ni EEUU ni Irán han reportado muertos ni heridos, aunque el Ministerio del Interior de Bahréin ha asegurado que una menor de 11 años ha resultado herida leve por el incendio causado por los restos de un misil interceptado en el aire.

"Washington ha atacado las reservas de agua dulce de diez localidades. Esto no son daños colaterales. Son un crimen de guerra calculado y una violación flagrante de los derechos humanos", ha declarado este jueves por la mañana el portavoz del equipo negociador iraní, Esmaeil Baqaeí.

Grandes diferencias

A pesar de que en las últimas semanas tanto la Casa Blanca como Teherán han asegurado que el acuerdo está casi cerrado por completo, la letra pequeña se resiste: Irán reclama a EEUU la entrega de los activos iraníes congelados en el extranjero, además del levantamiento total de sanciones internacionales antes incluso de empezar a negociar la cuestión nuclear.

Washington rechaza estas peticiones, y propone la entrega de activos y el levantamiento de sanciones por plazos. A estas diferencias, además, se suma la enorme distancia en lo que respecta al enriquecimiento nuclear iraní, y la invasión israelí en el Líbano, que sigue y se acelera a cada día que pasa. Irán asegura que no habrá acuerdo hasta que el gobierno de Benyamín Netanyahu, el primer ministro hebreo, no se retire del sur del pequeño país mediterráneo.

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Las continuas violaciones del alto el fuego, según Irán, han creado un clima de "caos y desconfianza", y "dificultan" aún más la posibilidad de conseguir una firma pronto, como reclama Trump. Pero esto no significa que la diplomacia haya muerto: Qatar confirmó este miércoles por la noche haber mandado una delegación en dirección a Teherán, y que esta delegación ha estado activamente intercambiando mensajes entre los iraníes y los estadounidenses.