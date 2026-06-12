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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán desmiente a Trump y dice que no ha llegado a ningún acuerdo con EEUU
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
En vídeo
Trump asegura haber alcanzado un "gran acuerdo" con Irán que "tal vez" firme en Europa.
Israel continúa sus ataques contra el Líbano
Aviones de combate de Israel bombardearon este viernes una localidad del sur del Líbano pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del fin de la guerra con Irán y su optimismo sobre las negociaciones en marcha con la República Islámica, informaron medios oficiales. La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) dijo que los cazas israelíes lanzaron un ataque sobre las 6.30 hora local (5.30 en horario peninsular español) en una zona rural de la localidad de Dibbin, a unos 9,5 kilómetros al norte de la frontera con Israel, sin que hasta el momento se hayan reportado muertos o heridos.
Irán tacha de "piratería de Estado" el ataque de EEUU contra un buque frente a Omán
Las autoridades iraníes han calificado este jueves de "piratería de Estado" al ataque perpetrado por el Ejército de Estados Unidos contra un buque frente a las costas de Omán por cuenta del cual, según ha confirmado el Gobierno de India, han perdido la vida tres marineros que fueron dados por desaparecidos.
"Los brutales ataques estadounidenses contra buques mercantes indios, que han causado la muerte de al menos tres ciudadanos indios, constituyen una clara prueba de la política actual de Estados Unidos de robo a mano armada y piratería de Estado", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en redes sociales.
Irán asegura que todavía no tiene una "conclusión final" sobre un acuerdo con EEUU
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró que Teherán todavía no ha alcanzado ninguna "conclusión final" con respecto a un acuerdo con EE.UU., pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo haber conseguido un "gran" pacto entre ambos países.
En declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, Bagaei afirmó que "la mayoría del texto estaba finalizado" pero que la Casa Blanca no dejó de "cambiar sus posicionamientos" con respecto a las negociaciones.
Netanyahu muestra su aprecio a Trump por los términos del posible acuerdo con Irán
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó este jueves su aprecio al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por las condiciones que, según el mandatario israelí, están siendo acordadas en el memorando de entendimiento de alto el fuego que Trump anunció haber alcanzado con Irán.
"El primer ministro expresó su aprecio al presidente Trump por el compromiso de que el acuerdo final, al término de las negociaciones, incluirá la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, la limitación de la producción de misiles y el fin del apoyo de Irán a sus grupos terroristas afines en la región", informó la oficina de Netanyahu.
Irán desmiente a Trump y dice que no ha llegado a ningún acuerdo con Estados Unidos
Irán niega haber acordado ningún memorando de entendimiento con Estados Unidos en contra de lo afirmado este jueves por Donald Trump, según la agencia de noticias Fars.
"Irán no ha acordado ningún documento de acuerdo ni memorandum de entendimiento con Estados Unidos", señala la agencia, que cita a una fuente bien informada del régimen iraní.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado horas antes que cancelaba los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz.
Wall Street se dispara y el Nasdaq sube un 2% después de que Trump cancelara ataques a Irán
Wall Street se disparó este jueves y el índice tecnológico Nasdaq avanzaba un 2,01 % después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación de la ronda de ataques contra Irán prevista para esta noche.
En torno a las 13:45 hora local (17:45 GMT), el principal indicador de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 1,77 %, hasta los 50.802 puntos; el selectivo S&P 500 sumaba un 1,5 %, hasta los 7.375 enteros; y el Nasdaq subía hasta las 25.674 unidades.
Trump cancela los ataques previstos esta noche por avances en el diálogo de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que canceló los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados, apenas horas después de amenazar con bombardear "con gran dureza" a la República Islámica.
Kallas conversa con ministro de Exteriores de Irán y pide volver a la vía diplomática
La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, a quien ha trasladado la necesidad de que su país y Estados Unidos regresen a la "vía diplomática" para evitar el regreso de una guerra "a gran escalada".
Así lo ha confirmado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales, en el que ha detallado que ha hablado con su homólogo iraní sobre el "estado de las negociaciones con Estados Unidos" y "la última escalada en el Golfo", calificando como "inaceptables" los recientes ataques de Teherán contra los países de la región y sus infraestructuras críticas.
Irán avisa a EEUU que quedará atrapado en un atolladero si continúa con las agresiones
El presidente del Parlamento iraní y negociador jefe en las conversaciones de paz con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este jueves a Washington de que se arriesga a verse a atrapado durante años en un atolladero si continúa con las amenazas y los ataques a Irán.
“Las estrategias erróneas y las decisiones impulsivas lo echarán todo por tierra, provocarán el colapso de las infraestructuras energéticas y los mercados y crearán un atolladero sin fin en el que quedarás atrapado durante años”, dijo Qalibaf en X en un mensaje aparentemente dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump.
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