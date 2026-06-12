Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un muerto y 11 heridos en un ataque ucraniano a un autobús en Bélgorod

Una persona murió este jueves y otras 11 resultaron heridas en un ataque de un dron ucraniano contra un autobús de pasajeros en la región rusa de Bélgorod, informó la prensa local.

Según el portal Bel.ru, el suceso tuvo lugar en la aldea de Voznesenovka, a unos 7 kilómetros de la frontera con Ucrania.