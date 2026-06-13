La crisis en CBS expone el asalto de la derecha pro-Trump a los grandes medios en Estados Unidos

Scott Pelley es la viva imagen del periodismo televisivo serio en Estados Unidos. En el país americano se premian las canas en pantalla, la autoridad de toda una vida dedicada al periodismo. Pelley tiene 71 años. Fue corresponsal de guerra y reportero y, desde 2011 y hasta tan solo hace unos días, presentador del programa de actualidad semanal 60 Minutes, buque insignia de la información televisiva. Su salida es una muestra de un movimiento tectónico en el panorama mediático estadounidense: los grandes medios están controlados por empresarios afines alineados con Donald Trump, y que empiezan a interferir en la línea editorial en defensa del presidente republicano.

Pelley estuvo a punto de romper a llorar hasta en tres ocasiones en la entrevista en la que contaba al diario The New York Times los detalles de su abrupta salida de 60 Minutes. En ella, denunciaba intentos de manipulación directa por parte de la nueva dirección de informativos de la cadena, un intento de influencia política que, asegura, no ha visto "en 37 años". "Ponen el pulgar en la balanza" a favor de la versión de la Administración Trump.

Por ejemplo, se refiere a una pieza sobre las protestas contra la policía migratoria ICE en Minneapolis y la muerte de Renee Good: según él, la dirección le pidió que los manifestantes parecieran más violentos y que se describiera el coche de Good como si avanzara hacia un agente, algo que contradice el vídeo disponible. En un primer momento, las autoridades dijeron que el policía que la mató lo hizo en defensa propia porque ella le iba a atropellar, versión que ha quedado descacreditada. CBS niega la acusación: sostiene que la dirección buscaba reforzar la precisión y la equidad de la pieza.

Pelley también vinculó los despidos de varios periodistas con su resistencia a esa deriva editorial. Él mismo se fue de la cadena en medio de un choque sin precedentes con sus jefes. CBS había cesado a la productora ejecutiva y a dos corresponsales, y había colocado al frente del programa a Nick Bilton, un perfil sin experiencia previa en televisión informativa tradicional. Pelley se enfrentó a Bilton en una reunión interna, cuestionó sus credenciales y acusó a la nueva jefa editorial de CBS News, Bari Weiss, de estar "matando" el programa.

CBS también anunció en julio de 2025 la cancelación del Late Show de otro histórico, Stephen Colbert, días después de que el presentador criticara un acuerdo de 16 millones de dólares entre Paramount y Trump mientras la fusión Paramount-Skydance esperaba aprobación regulatoria, a la que finalmente se dio luz verde.

Los Ellison y el asalto a los medios

Bari Weiss es el exponente más claro de lo que la nueva dirección de CBS está intentando hacer con la cadena, según los críticos. De 42 años, Weiss ni siquiera proviene del mundo de la televisión. Lo último que había hecho antes de que el magnate David Ellison le diera el timón informativo de CBS fue dirigir un medio alternativo llamado The Free Press, dominado por el activismo contra el mundo woke y contra el antitrumpismo y centrado en la defensa de Israel y el ataque a los manifestantes propalestinos en medio de las masacres de Gaza y Líbano.

"No es ni siquiera una periodista, sino una columnista", cuenta a EL PERIÓDICO Roger Senserrich, politólogo residente en Estados Unidos y autor de ¿Por qué se rompió Estados Unidos? Populismo y polarización en la era Trump. Se erigió en "una líder del movimiento antiwoke, libertario y extremocentrista que tanto parece gustar en según qué rincones de Silicon Valley".

David Ellison, CEO de Paramount Skydance Corp. / .

Larry Ellison, el multimillonario dueño de Oracle, y su hijo David Ellison, como presidente y consejero delegado, controlan Paramount desde que Trump aprobó su adquisición el 7 de agosto de 2025. Ese grupo incluye CBS, Paramount y The Free Press, entre otras empresas mediáticas.

Los Ellison están intentando ahora comprar otro de los grandes grupos del sector, Warner Bros. Si la operación es aprobada a finales de este año por el regulador, sumarían a su imperio de noticias a la histórica CNN, además de HBO, Discovery y una constelación de estudios y canales.

Previsiblemente, Trump ayudará en lo que pueda a Larry Ellison, que no solo donó para su campaña sino que le ayudó tratando de impugnar los resultados de las elecciones de 2020. El presidente le entregó a cambio la llave de la filial estadounidense de TikTok, empresa china que adquirió tras unas negociaciones internacionales al más alto nivel de la Administración Trump con China. Con su empresa Oracle, Ellison también lleva el proyecto Stargate de inteligencia artificial para la Administración Trump.

Desequilibrio de fuerzas en los medios

Estos movimientos son un exponente de un cambio drástico en la orientación editorial de los medios en Estados Unidos, tradicionalmente más escorados hacia el lado demócrata.

Claramente alineados con la derecha pro-Trump estarían las grandes cadenas Fox, CBS y, eventualmente, CNN. ABC y NBC son relativamente independientes. En el otro lado editorial están CNN y MS NOW, antes MSNBC, además de la pública PBS.

"La derecha americana ha apostado mucho por aumentar el control de lo que eran medios corporativos tradicionales. Y esto es sobre todo a través de las maniobras de los Ellison, primero para tomar el control de CBS y ahora de CNN. La estrategia es arrinconar progresivamente a medios que eran relativamente independientes antes y que dejarán de serlo porque están en manos de una dinastía que es aún más conservadora que la de Rupert Murdoch", valora Roger Senserrich. "Tenemos [en Estados Unidos] un regulador que empuja la concentración empresarial en manos de los amigos del presidente. A eso hay que sumarle la fragmentación de los canales de comunicación, con un mar de pódcast y redes sociales que también favorecen a la derecha mediática".

21 de enero de 2025, Washington DC. El presidente Donald Trump recibe en la Casa Blanca a empresarios clave en IA: Oracle - Larry Ellison - Softbank - y OpenAI - Sam Altman / Associated Press/LaPresse

La prensa escrita sigue dominada por líneas editoriales de centro-izquierda, aunque el panorama está cambiando lentamente. The Washington Post ha sido comprado por otro de los aliados de Trump, el magnate Jeff Bezos, pero el medio más leído y rentable sigue siendo el "liberal" The New York Times. The Wall Street Journal está siendo crítico en sus informaciones con la política económica del presidente, aunque su sección de opinión suele favorecer a Trump.

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El resultado de los últimos movimientos corporativos es un sistema mediático menos plural en la práctica y más condicionado por el poder político, económico y tecnológico. La derecha estadounidense no solo ha construido durante décadas su propio ecosistema de medios; ahora avanza también sobre las grandes cadenas de televisión.