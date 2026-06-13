Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Pakistán confirma la existencia de un "texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz" entre Irán y EEUU

Un ataque aéreo israelí en Gaza mata a un trabajador municipal del campamento de Bureij

Un trabajador municipal del campamento de refugiados de Bureij (centro de Gaza) murió este sábado víctima de un bombardeo con un dron del Ejército de Israel, según el Hospital Al Awda de Nuseirat, que recibió el cadáver.

Consultadas por EFE, las fuerzas armadas israelíes aseguraron que el ataque tenía por objetivo a un "terrorista", término con el que aluden a los milicianos de los grupos armados gazatíes o personas vinculadas a estas organizaciones. No concretaron si el fallecido era el objetivo del ataque.

La víctima mortal fue identificada como Muawiya Al Aidi, trabajador para el Ayuntamiento de Bureij. Tres personas más resultaron heridas en el ataque, que se produjo en la entrada sur del campamento, a través de la carretera de Salah al Din (la principal vía de Gaza, que la atraviesa de norte a sur en su lado oriental).