Francia-EEUU
Macron y Trump cenarán en Versalles el miércoles tras la cumbre del G7
El acto servirá para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos
EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá el miércoles próximo a una cena organizada por su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EEUU, informaron este sábado fuentes del Elíseo.
La cena será tras la cumbre de jefes de Estado del G7 (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, Canadá e Italia) que tendrá lugar en Évian (en el Este del país) bajo la presidencia gala del bloque, del lunes al miércoles próximos.
Una de las grandes incertidumbres que planeaba sobre el éxito de esta reunión era precisamente la presencia de Trump hasta el final del evento, ya que en la última edición, que tuvo lugar en Kananaskis (Canadá), se fue el día antes de la clausura por un aumento de la tensión en Oriente Medio. En este caso, la aceptación de la invitación extendida por Macron para acudir a esta cena de alto nivel en el suntuoso escenario de Versalles sí apuntaría, en principio, a la permanencia del mandatario estadounidense hasta el final de la cumbre.
Versalles es un lugar muy ligado a la amistad franco-estadounidense, recordaron este sábado desde el Elíseo, ya que en ese lugar fue firmado en 1783 el tratado que consagró la independencia de EEUU. Fue después de que el rey Luis XVI ayudase a las Trece Colonias en la guerra contra los británicos, en la que desde París se aportó apoyo financiero, armamentístico y militar. La guerra terminó oficialmente con el Tratado de París, con el que Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos.
En la reunión de Évian, las grandes crisis geopolíticas marcarán en buena parte la agenda, y muy particularmente la de Ucrania -de hecho, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acudirá como invitado al encuentro- y sobre todo la de Irán, en un momento en el que la firma de un acuerdo entre Teherán y Washington podría ser inminente.
Francia quiere, en cualquier caso, que este G7 sea una cumbre de "gestión de crisis" con "resultados concretos", según avanzaron fuentes gubernamentales en la antesala de su inicio.
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