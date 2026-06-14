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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Putin afirma que el Ejército ruso avanza "gradualmente" en Ucrania y anuncia una intensificación de los ataques
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Drones ucranianos atacan Crimea
Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron este sábado del ataque a la planta 'Krimski Titan', que suministra dióxido de titanio y ácido sulfúrico para la producción militar rusa, ubicada en la ciudad de Armiansk, en la península ucraniana de Crimea anexionada por rusia en 2014. El jefe de las Fuerzas de Sistemas no Tripuladas, Robert Brovdi, conocido también como "Magiar", señaló en Facebook que "se ha confirmado mediante control objetivo que se han infligido daños", que se ha declarado un incendio y suspendido la producción.
Nuevas limitaciones a la venta de gasolina
Las principales redes de gasolineras de Moscú y San Petersburgo impusieron nuevas limitaciones a la venta de combustible tras los crecientes ataques de drones ucranianos contra las refinerías rusas, según informó hoy el medio independiente ruso 'Ostorozhno, Media'. Según el medio, la red de gasolineras Tatneft limitó en Moscú la venta de gasolina a 20 litros por persona y la de diésel a 40 litros, una medida que comenzó a implementarse la víspera también en San Petersburgo.
Suecia declara dos alertas casi consecutivas para por incursiones de aviones rusos cerca de su espacio aéreo
El Ejército sueco ha declarado dos alertas prácticamente consecutivas este sábado para interceptar aviones rusos cerca de su espacio aéreo, según ha confirmado el primer ministro del país, Ulf Kristersson.
"En dos ocasiones este mismo sábado, el despliegue de preparación de incidentes ha puesto en vuelo los cazas JAS 39 Gripen para interceptar aviones de combate rusos cerca del espacio aéreo sueco", ha explicado el primer ministro.
Ucrania impulsa los salarios y el reclutamiento extranjero en una gran reforma militar
Ucrania está poniendo en marcha la mayor transformación de su ejército desde el inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia, con planes para aumentar considerablemente los salarios, introducir contratos de servicio militar de duración determinada y cubrir hasta el 50 % de los puestos de infantería y asalto con extranjeros.
Las medidas, anunciadas por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tienen como objetivo convertir los salarios de la infantería en "los más altos del mundo".
El salario medio de la infantería en primera línea aumentará hasta unos 7.000 dólares al mes (6.000 euros), con un máximo de hasta 10.000 dólares (8.640 euros), en comparación con los actuales 2.500 a 3.000 dólares (2.160 a 2.600 euros) para quienes ocupan puestos de vanguardia.
Rusia denuncia un muerto en un ataque ucraniano contra una terminal del puerto de Temryuk
Las autoridades rusas han denunciado que los restos de un dron ucraniano interceptado sobre el puerto de Temryuk, en el sur del país, han matado a una persona y herido a otras tres.
Veniamin Kondratyev, gobernador de la región de Krasnodar, ha confirmado en Telegram el balance provisional de víctimas así como un incendio en la zona.
El sistema de información de incendios de la NASA detectó dos incendios en la península de Taman, donde se ubica una importante terminal de transbordo de productos petrolíferos, que luego se transportan a través del Mar Negro.
El gobernador prorruso de Jersón denuncia nuevo ataque ucraniano contra puentes a Crimea
El gobernador prorruso de la anexionada región ucraniana de Jersón, Vladímir Saldo, denunció un nuevo ataque de drones ucranianos contra el puente de Chongar, que une este territorio con la península de Crimea, controlada por Rusia desde 2014, causando daños que obligaron a las autoridades prorrusas a cerrar el tránsito.
"El enemigo llevó a cabo un nuevo intento de atacar los puentes en dirección a Chongar. El movimiento al paso Dzhankói está interrumpido", escribió en su canal de Telegram. Añadió que las fuerzas ucranianas atacaron esta noche el puente que une Guenichesk con la punta de tierra de Arabat.
"Los especialistas ya inspeccionaron las estructuras (del puente). Se puso en marcha el tránsito por un carril en dos direcciones", indicó. Según Saldo, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 25 drones que atacaban los puentes. Los militares ucranianos han incrementado en los últimos días los ataques contra los puentes que unen Jersón y Crimea con el fin de socavar la logística del Ejército ruso que combate en el sur de Ucrania.
Muere un civil ruso tras ataque de drones ucranianos contra terminal portuaria en Azov
Un civil ruso murió y tres resultaron heridos tras un ataque de drones ucranianos contra la terminal portuaria de Temriuk de la sureña región rusa de Krasnodar, a orillas del mar de Azov, según denunció hoy el gobernador local, Veniamin Kondrátiev.
"Esta noche los drones ucranianos atacaron el distrito de Temriuk. A consecuencia de la caída de los restos de drones se desató un incendio en la terminal portuaria. Lamentablemente murió un hombre", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.
Añadió que "según informaciones preliminares, otras tres personas resultaron heridas". Según Kondrátiev, en la extinción de las llamas trabajan 96 bomberos y más de 30 coches de bomberos. El canal ucraniano Exilenova+ señaló que el objetivo del ataque fue la terminal portuaria Tamanneftegaz, donde se desataron dos incendios.
Gabbard denuncia la existencia de biolaboratorios financiados y encubiertos por EEUU en Ucrania
La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha denunciado este viernes que la administración Biden financió y ocultó de manera deliberada la existencia de laboratorios biológicos en Ucrania, los cuales albergan "patógenos peligrosos y altamente contagiosos" y corren el riesgo de verse comprometidos a causa de la guerra.
A través de un comunicado oficial, Gabbard ha afirmado que personas influyentes encubrieron intencionadamente la ubicación, historia y financiamiento de estos centros, descalificando a quienes, en un primer momento, intentaron revelar la información.
"Hasta ahora, se había ocultado deliberadamente al pueblo estadounidense la información sobre la existencia y financiación de estos laboratorios. Personas poderosas han encubierto intencionadamente la información relativa de estos biolaboratorios financiados por Estados Unidos, afirmando falsamente que no existen y acusando a cualquiera que diga lo contrario de ser un agente extranjero y un traidor a Estados Unidos", ha remarcado.
Zelenski firma una ley que elimina el ruso de la lista de idiomas protegidos
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha firmado este viernes una ley que elimina el ruso de la lista de idiomas protegidos por la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, un tratado internacional del Consejo de Europa adoptado en 1992 que permite proteger y fomentar el uso de idiomas minoritarios que no tienen estatus oficial en un Estado europeo.
El presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, ha defendido la medida, aprobada por la Cámara a principios de diciembre de 2025, y ha asegurado que, con ello, "Ucrania defiende el idioma estatal, respeta la diversidad lingüística y cultural y elimina la influencia imperial rusa de los privilegios que ha abusado durante años".
La UE acuerda abrir el primer bloque de negociaciones formales para la adhesión de Ucrania
La Unión Europea (UE) acordó este viernes abrir el próximo lunes 15 el primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de Ucrania y de Moldavia, lo que supone un paso clave en este proceso que requiere la unanimidad de los Veintisiete.
Los Estados miembros alcanzaron una posición común para abrir el primer clúster (bloque temático) sobre las negociaciones con ambos países, en una reunión de los Embajadores Permanentes de la UE celebrada hoy en Bruselas, según informó la Presidencia chipriota de turno de la UE.
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