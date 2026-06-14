En Misuri
Al menos doce muertos en un accidente de avión en Estados Unidos
La aeronave acababa de despegar pero no pudo ganar altitud, giró hacia la izquierda y finalmente se estrelló
EFE
Al menos doce personas fallecieron este domingo en un accidente de avión en la ciudad de Butler, en Misuri (Estados Unidos), según informó la Patrulla de Caminos del estado (MSHP, en inglés) en su perfil de X.
Los agentes del MSHP se encuentran en el lugar del accidente -cerca del aeropuerto Butler Memorial Airport, en la autopista Business Interstate 49- ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del Condado de Bates. "En este momento, los informes indican que todos los ocupantes (12 en total) han fallecido", escribió la patrulla.
El avión, que transportaba a varios paracaidistas del centro de caída libre Skydive Kansas City, acababa de despegar pero no pudo ganar altitud, giró hacia la izquierda y finalmente se estrelló alrededor de las 11:30 hora local, según dijo Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto, a NBC News.
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, en inglés) dijo estar recabando información y adelantó que posiblemente iniciara una investigación al respecto. Por ahora, las autoridades no han difundido más detalles sobre el accidente.
- Luis Carbonell, su verdad en el Real Zaragoza a pecho descubierto: 'He rechazado obtener la invalidez y me la juego a volver al fútbol
- La operación de regreso de Ander Herrera y los pilares que sujetarán el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui
- Una de las ermitas más visitadas del Pirineo, joya del románico, no abrirá este verano: 'Ha llegado el momento de que la Iglesia y la administración asuman las responsabilidades
- La Guardia Civil comienza la reconversión de la 'vieja' Comandancia de Zaragoza en viviendas para sus agentes
- Un emblemático bar de Delicias cerrará para ampliar un local de Mercadona
- La SD Ejea, 'decepcionada' con la noticia del presunto amaño: 'Es para 'matarlos'. Se han jodido la carrera por 1.000 míseros euros
- La Segunda se 'rifa' a Rober González tras su buen paso por el Real Zaragoza
- Estos son los colegios e institutos de Zaragoza con las mejores notas de la PAU 2026: hasta 13,95 de 14