Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump precisa que la reapertura del estrecho de Ormuz llegará tras la firma del acuerdo este viernes

Sánchez celebra el acuerdo pero pide no olvidar que la guerra es un "sinsentido"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este lunes el acuerdo al que han llegado Estados Unidos e Irán y ha confiado en que sirva para poner fin a un "sinsentido" que ha pedido no olvidar y que, a su juicio, constata que "la guerra es un fracaso".

Sánchez se ha hecho eco con un mensaje en la red social X de ese acuerdo tras una guerra que, ha recordado, ha provocado más de 7.400 muertos, la mayoría de ellos civiles, y ha destruido cientos de hogares, colegios y hospitales.

También ha resaltado el incremento generalizado de los precios y los miles de millones de euros en pérdidas que ha habido y que ha afectado a Europa.