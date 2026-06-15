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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump precisa que la reapertura del estrecho de Ormuz llegará tras la firma del acuerdo este viernes
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Sánchez celebra el acuerdo pero pide no olvidar que la guerra es un "sinsentido"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este lunes el acuerdo al que han llegado Estados Unidos e Irán y ha confiado en que sirva para poner fin a un "sinsentido" que ha pedido no olvidar y que, a su juicio, constata que "la guerra es un fracaso".
Sánchez se ha hecho eco con un mensaje en la red social X de ese acuerdo tras una guerra que, ha recordado, ha provocado más de 7.400 muertos, la mayoría de ellos civiles, y ha destruido cientos de hogares, colegios y hospitales.
También ha resaltado el incremento generalizado de los precios y los miles de millones de euros en pérdidas que ha habido y que ha afectado a Europa.
Líderes de la oposición israelí condenan el acuerdo entre Estados Unidos e Irán
Los líderes de la oposición israelí, tanto de sectores de izquierda, centro, derecha y extrema derecha, condenaron este lunes el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.
"Israel amanece hoy ante un acuerdo que se gesta lejos de aquí y de sus intereses", afirmó el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot y líder del partido centrista Yashar! (¡Recto!).
La UE dice que acuerdo EEUU-Irán debe reabrir Ormuz
Los líderes de las principales instituciones de la Unión Europea (UE) celebraron este lunes el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y consideraron que debe permitir reabrir el estrecho de Ormuz y dar paso a unas negociaciones más profundas.
"Debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía mundial. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio", indicó a través de redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Guterres celebra el acuerdo entre EEUU e Irán
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró este domingo el acuerdo de paz anunciado por EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra iniciada el pasado febrero y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, que considera "un paso decisivo hacia una solución pacífica del conflicto".
"Mis más cálidas felicitaciones a Estados Unidos e Irán por haber alcanzado un acuerdo de paz que contempla un alto el fuego inmediato y permanente, la reapertura del estrecho de Ormuz y un marco para futuras negociaciones", señaló Guterres en un breve comunicado en X.
El petróleo celebra la reapertura de Ormuz y cae por debajo de los 85 dólares
Tras más de 107 días de conflicto en Oriente Medio, EEUU e Irán han alcanzado un acuerdo para poner fin a las hostilidades, que dará lugar a la apertura del estrecho de Ormuz. Así lo anunció ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, confirmando que el estrecho será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Irán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio. (Seguir leyendo)
Reino Unido, Italia, Alemania y Francia, dispuestos a levantar las sanciones a Irán
Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron este lunes dispuestos a levantar sanciones a Irán tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, y consideraron "vital" que las negociaciones detalladas entre Estados Unidos e Irán concluyan con éxito y que el acuerdo sea implementado de manera rápida e integral. (Seguir leyendo)
Trump precisa que la reapertura del estrecho de Ormuz llegará este viernes
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Irán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio, minutos después de haber anunciado que Washington y Teherán han alcanzado un acuerdo provisional en aras de poner fin al conflicto desatado en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero.
"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.
España saluda el acuerdo de paz agradece el esfuerzo de mediadores
El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, saludó este lunes el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el cual permite la libre navegación por el estrecho de Ormuz.
Albares, a través de su perfil de la red social X, también agradeció "los esfuerzos de los mediadores", al tiempo que aseguró que "la navegación libre y segura por el estrecho de Ormuz es esencial".
Subidas del 5 % en algunas bolsas de Asia tras el anuncio del acuerdo
Los principales mercados bursátiles de Asia iniciaron este lunes la jornada con subidas generalizadas -algunas por encima del 5 %- gracias al optimismo de los inversores a raíz del anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.
Los parqués de Seúl, Tokio y Filipinas lideraron las subidas al registrar las tres un crecimiento por encima del 5 %.
Última hora
Trump anuncia que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.
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