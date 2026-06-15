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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos cuatro personas han muerto esta madrugada en un ataque ruso masivo con misiles y drones contra varios distritos de Kiev

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón.

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón. / Europa Press/Contacto/Alexei Kon

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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