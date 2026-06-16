A menos de 500 metros
El Reino Unido investiga posibles disparos de advertencia de una fragata rusa contra un yate en el canal de la Mancha
Redacción
El Ministerio de Defensa del Reino Unido está investigando la denuncia de un yate que asegura que un buque de guerra ruso realizó "disparos de advertencia" mientras navegaba por el canal de la Mancha, informa la BBC.
Al parecer, el incidente tuvo lugar este martes a las 11.40 horas entre la isla de Wight y Normandía. Se trata de un incidente aislado, sin relación con el hecho de que, el domingo, las fuerzas armadas británicas interceptaran y abordaran un buque sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa, según ha explicado una fuente del ministerio a la agencia France Presse. El buque en cuestión sería la fragata Almirante Grigorovich.
El lugar donde ocurrieron los hechos, a unas 20 millas náuticas al sur de la isla de Wight, está fuera de las aguas territoriales del Reino Unido.
El yate, de bandera británica, aseguró a las autoridades que el buque ruso lanzó los disparos de advertencia desde una distancia de unos 450 metros.
Según explica la BBC, barcos de guerra rusos circulan regularmente por el canal de la Mancha y son monitorizados por la Royal Navy. En el caso de la fragata Almirante Grigorovich, estaba siendo seguida de cerca desde el fin de semana por los buques HMW Tyne y HMS Mersey.
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