Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán reanuda las exportaciones de petróleo tras dos meses de bloqueo

Irán reanuda exportaciones de crudo tras dos meses de bloqueo

Al menos dos superpetroleros de la Compañía Nacional Iraní de Petroleros (NITC) abandonaron aguas iraníes cargados con un total combinado de 3,8 millones de barriles de crudo, en lo que constituye la primera exportación petrolera del país en dos meses tras un prolongado bloqueo naval, indicó este miércoles en X el portal especializado TankerTrackers.

Dicho portal, con sede en EE.UU., señaló haber corroborado la información mediante datos de seguimiento marítimo AIS, una tecnología utilizada por los buques para transmitir de forma continua información sobre su posición y movimiento, e imágenes satelitales.

Los buques identificados son el DIONA y el HERO2, ambos clasificados como VLCC (petrolero de gran capacidad), que lograron cruzar el perímetro del bloqueo establecido en torno a las costas iraníes, en la que supone la primera exportación de crudo iraní en dos meses.