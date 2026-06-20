Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos cinco muertos en ataques israelíes contra el sur del Líbano, pese a la nueva tregua

Marco Rubio y el presidente libanés coordinan la quinta ronda de diálogo entre Israel y Líbano

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el presidente líbanés, Joseph Aoun, mantuvieron este viernes una conversación telefónica para coordinar la quinta ronda de diálogo entre Israel y Líbano que se celebrará en Washington la semana próxima y subrayaron la importancia de estas conversaciones para lograr estabilidad en la región.

Ambos conversaron sobre esta nueva ronda de negociaciones, en las que no participa la milicia chií Hizbulá y que en este caso se prolongarán durante tres días, del 23 al 25 de junio, según explicó en un comunicado el portavoz de la Cancillería estadounidense, Tommy Piggot.