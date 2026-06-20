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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos cinco muertos en ataques israelíes contra el sur del Líbano, pese a la nueva tregua

Imagen de archivo de las secuelas de un bombardeo israelí sobre Tiro (Libano) a 19 de junio de 2026

Imagen de archivo de las secuelas de un bombardeo israelí sobre Tiro (Libano) a 19 de junio de 2026 / Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

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