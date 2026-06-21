Las cúpulas negociadoras de Irán y EEUU aterrizan en Suiza para su primer encuentro tras la firma del preacuerdo

Las delegaciones negociadoras de Estados Unidos e Irán aterrizan en Suiza este domingo para reunirse en el lujoso complejo de Bürgenstock, para iniciar el primer contacto de nivel tras la firma del preacuerdo para poner fin a la guerra, y después de que Irán anunciara este sábado el cierre del estrecho de Ormuz ante los persistentes ataques israelíes en Líbano.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, llegó este domingo a primera hora a Suiza acompañado por el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y por Jared Kushner, yerno del mandatario. Antes de partir, Vance aseguró que aún quedan por resolver algunas "cuestiones técnicas", aunque se mostró "muy confiado" en la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita mantener el alto el fuego. Con ese objetivo, la delegación estadounidense tiene previsto mantener "varios días de conversaciones".

Por el lado iraní, el país envía a negociar al presidente del Parlamento del país, Mohamad Baqer Qalibaf, y al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, quienes aterrizaron este sábado en Zúrich, tal y como informó el propio Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. "Los niños de Minab y todos los queridos mártires de Irán están mirando cada comportamiento, en cada momento. Nos ven y esperan cosas de nosotros", apuntó Qalibaf desde el aeropuerto. A la mesa de diálogo también se unirán el viceministro de Asuntos Exteriores de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Baqeri; el gobernador del Banco Central iraní, Abdolnaser Hemati; el viceministro de Petróleo y Presidente de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, Kazem Qaribabadi y el viceministro de Asuntos Exteriores y portavoz, Esmail Baqaei.

60 días para consolidar el acuerdo

Ambas partes se han dado 60 días para consolidar el acuerdo adoptado el pasado 17 de junio, horas antes de un G7 marcado por el conflicto en Oriente Medio.

Los puntos principales de las negociaciones girarán entorno al programa nuclear iraní y al cese el fuego en el Líbano, así lo han confirmado ambas partes, quienes saben que estos dos puntos podrían dinamitar el propio pacto si no se llega a un entendimiento. "Espero que logremos avances en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Creo que esos son los dos puntos principales en los que nos centraremos", agregó Vance antes de aterrizar.

Respecto al fin de las hostilidades en el Líbano, persiste un notable escepticismo sobre la posibilidad de consolidar una tregua duradera debido a la continuidad de los enfrentamientos entre Hezbolá e Israel, que amenazan con poner en riesgo el acuerdo preliminar impulsado por Estados Unidos e Irán. "El gran problema es que alguien empieza a disparar y otro responde, lo que genera un círculo vicioso en el que hay que lograr detener los disparos el tiempo suficiente para que se mantenga el alto el fuego; eso es lo que estamos intentando hacer", aseguró Vance e insistió en que se deberá "garantizar la seguridad tanto de Israel como del Líbano" para desencallar el conflicto.

Pakistán presente en la mesa de negociaciones

Las conversaciones se mantienen a pesar de la primera gran crisis del preacuerdo tras el anuncio iraní de este sábado sobre el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en Líbano.

De momento, el Ministerio de Exteriores de Pakistán, en un comunicado publicado después del anuncio iraní del cierre de Ormuz, confirmó que a partir del domingo comenzarán unas conversaciones "a nivel técnico" con "representantes de Estados Unidos, Irán y la mediación de Pakistán y Catar".

Se espera que a la cita también acudan el primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas paquistaníes, Asim Munir.

Mientras tanto, en el Líbano...

Mientras los ojos están puestos en Bürgenstock, donde se espera que las delegaciones consigan acercar posturas para desencallar el conflicto, los ataques israelíes al este del Líbano este sábado dejaron cinco muertos, entre ellos un niño y una mujer, y mataron a dos palestinos en la región sur de Tiro, anunció el Ministerio de Salud.

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Estos ataques se produjeron antes de una interrupción constatada por un corresponsal de la Agencia France-Presse al final del día, cuando el ejército israelí recibió la orden de cesar los enfrentamientos con Hezbolá en el sur del Líbano, aunque continuaba operando allí “defensivamente”.