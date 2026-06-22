Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva RomaredaMariano AguilarMercazaragozaArnau FerreresReal ZaragozaIrene Vallejo
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Dos muertos y trece heridos, entre ellos cuatro niños, en ataques rusos sobre la región ucraniana de Járkov

Reclutas de las Fuerzas Armadas de Ucrania participan en una marcha durante su entrenamiento militar básico.

Reclutas de las Fuerzas Armadas de Ucrania participan en una marcha durante su entrenamiento militar básico. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
  2. Un impresionante incendio se desata junto al Canal Imperial y las viviendas de Parque Venecia en Zaragoza
  3. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  4. Real Z LLC usa por fin la lógica en el Real Zaragoza tras cuatro años tropezando en la misma piedra
  5. La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: 'Está en juego un espacio que da identidad al barrio
  6. El refugio de Ilia Topuria está en un pequeño pueblo de Huesca de menos de 20 habitantes: tiene una preciosa iglesia románica del siglo XI
  7. El Sabadell asciende y el fichaje del meta Diego Fuoli se complica hasta casi lo imposible: habría 'Plan B' para el arco
  8. La crecida del río Mesa aísla a 150 personas en el Balneario de la Virgen de Jaraba (Zaragoza)

Un actor aragonés se pasa al teatro clásico en una gran producción nacional: "¡Ganas tremendas!"

Un actor aragonés se pasa al teatro clásico en una gran producción nacional: "¡Ganas tremendas!"

Dorothee Van Gemert, directora de producto de Nationale-Nederlanden: "El cliente espera gestionar su salud de forma ágil y sencilla con la tecnología"

Dorothee Van Gemert, directora de producto de Nationale-Nederlanden: "El cliente espera gestionar su salud de forma ágil y sencilla con la tecnología"

Upro supera los 3 millones de horas de formación en competencias digitales

Upro supera los 3 millones de horas de formación en competencias digitales

«Queremos llevar el Circuit hacia un espacio cada vez más abierto, diverso y conectado»

«Queremos llevar el Circuit hacia un espacio cada vez más abierto, diverso y conectado»
Tracking Pixel Contents