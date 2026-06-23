Segundo turno
Trump vuelve a reconocer a De la Espriella como vencedor de las elecciones y complacido con los elogios del ultraderechista colombiano
"Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta", dijo el presidente de EEUU al explicar su apoyo al ganador de los comicios según el pre conteo
"¡Felicito a 'El Tigre'!", escribió Donald Trump para saludar una vez más la victoria de Abelardo de la Espriella en el segundo turno de las elecciones colombianas, según el pre conteo. Aunque el ultraderechista ganó por menos de un punto a su rival de izquierdas, Iván Cepeda, el presidente de Estados Unidos dijo que lo hizo "con holgura". El reconocimiento del multimillonario republicano y los otros mandatarios regionales de la misma orientación ideológica han provocado malestar en el Gobierno de Gustavo Petro. El jefe de Estado llamó a no anticiparse al escrutinio definitivo de las actas y la consideración o el rechazo de las impugnaciones de 33.000 mesas por parte de los representantes del Pacto Histórico. De la Espriella ha considerado también a su triunfo el domingo como un hecho consumado.
Trump lo calificó de “un buen hombre”. Pero, sobre todo, expresó a través de su red Social Truth el agrado que le provocan los elogios del abogado millonario, quien durante su campaña autocelebró la posesión de la nacionalidad y el pasaporte norteamericanos como un activo político para su proyecto. "Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple", señaló Trump. "Dijo cosas muy buenas sobre mí y sobre el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos, muy, muy contundente. Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gust". Destacó que su nuevo socio "sorprendió a algunos porque estaba un poco más rezagado, pero ganó con facilidad".
El mandatario de EEUU expresó sus "ganas" de trabajar con De la Espriella "para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza a nuestros dos países".
El magnate se llamó a silencio durante el primer turno, pero a partir del sorpresivo primer lugar del candidato ultra en esa instancia, inició una insistente campaña a su favor a través de la red social. Los tres mensajes de respaldo al candidato del movimiento Defensores de la Patria, así como la promesa de un "apoyo total" en caso de imponerse en el segundo turno, tuvieron su incidencia en el comportamiento electoral de una parte de los colombianos.
De la Espriella quiere la colaboración de EEUU para a bombardear a las bases de los grupos remanentes de la guerrilla que no se sumaron al acuerdo de paz de 2016 y las bandas de narcotraficantes, como ya sucede en el vecino Ecuador.
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