Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin apunta una "modernización" del arsenal nuclear de Rusia en plan invasión de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha apuntado este martes a una "modernización" de la triada nuclear rusa, que hace referencia a los misiles en tierra, los proyectiles transportados por bombarderos estratégicos y los misiles balísticos SLBM, lanzados desde submarinos propulsados con energía nuclear. "De acuerdo con nuestro programa armamentístico estatal, la triada nuclear está siendo modernizada de forma consistente", ha afirmado el mandatario, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.

En este sentido, ha explicado que esta modernización implica a las fuerzas terrestres, además de al potencial de combate del país y de sus fuerzas aeroespaciales, una medida que llega mientras avanza la invasión de Ucrania. "La Armada está creciendo", ha asegurado.